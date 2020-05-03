Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют

Как надо бороться с Ковид-19? Почему во всех государствах в такой опасной ситуации людям дают деньги, а в России отбирают? И так ли страшен коронавирус, как его малюют? Можно ли просидеть всю жизнь в самоизоляции? И в чем ее смысл? Почему закрыли и так дышащий на ладан отечественный бизнес? Ну а дальше-то что?… Обо всем этом и многом другом председателю совета директоров "Правда. Ру" Вадиму Горшенину рассказал дипломат, доктор исторических наук, завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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— Николай Николаевич, по некоторым оценкам, россияне уже сняли с вкладов триллион рублей, потому что очень многих отправили в неоплачиваемые отпуска или вообще уволили. А людям на что-то надо жить, хотя бы есть. Но как дальше-то людям жить? Что вы думаете по поводу самоизоляции и компенсации? Вы бы как поступили на месте власти?

— Я бы делал все то же самое, что в Швеции делают, в Америке, да и вообще во всех странах. Почему у немцев статистика — самая благоприятная. У них разве есть пропуска? Нет. Они просто рекомендуют единственную правильную вещь: не надо близких контактов, если этого можно избежать. Там говорят: по возможности не пользуйтесь общественным транспортом, а пользуйтесь своей машиной либо велосипедом. У нас власти — как раз против этого, за это у нас — наоборот бьют.

Почему заставляют сидеть дома?…

И ведь самое главное, что всеми уже признано, в том числе и представители нашего штаба по коронавирусу говорили, что пока коронавирусом не переболеет 70 процентов населения, эпидемия все равно не остановится.

Так сколько еще нам дома сидеть?… Ну посидите вы дома месяц, два, три, но потом выходить-то все равно придется. Не можем же мы всю жизнь дома сидеть.

Власти эту самую самоизоляцию-то почему сделали? Они же честно говорят: больницы не справляются. Вот в чем вопрос-то. Вы сидите дома, и нашим больницам особо не докучаете.

А медицинских учреждений при Путине закрыли 10 тысяч. В Москве закрыли 28 крупных больниц, уволили 7 тысяч врачей. А как мне докладывают с регионов, там в последнее время закрывали как раз инфекционные отделения.

Теперь, потому что они закрыли эти отделения, и нет врачей. Больницы-то мы с вами построим, а кто там лечить-то будет?… Вот ведь в чем ужас! Больницу можно и за месяц построить, а врача-то и за год не подготовить.

Они же сами ликвидировали практически всю систему здравоохранения, что Путин сам признал, назвав в прошлом августе все эти реформы провалом.

А смысл?…

Самоизоляция с точки зрения борьбы с эпидемией — ноль, потому что это — как с гриппом. И пока человек не переболел и не привит, он все равно под угрозой. А пока нечем прививать, нет вакцины.

Более 85 процентов болеют в легкой форме — как с гриппом, собственно говоря. И умирают-то не от гриппа и не от коронавируса, а уже от осложнений люди с хроническими болезнями.

— Подвержены, конечно, в первую очередь, люди с ослабленным иммунитетом. Им нужно поддерживать свой иммунитет в первую очередь. Если он — крепкий, то коронавирус, как и любая другая болезнь, переносится в легкой форме, и все будет совершенно нормально.

— Совершенно верно. Самое главное, что у человека еще антитела выработаются, и он потом сможет свою кровь сдавать, чтобы помочь другим это легче перенести. Также ведь от СПИДа тоже никто никогда не умирал. СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита, то есть — человек при СПИДе становится намного более восприимчивым к самым обычным болезням, которых другой может даже не замечать.

— Что вы думаете по поводу остановки деятельности многих компаний?

— Это получается, если у человека почки болят, может, его по почкам ударить? С карантином и самоизоляцией — абсолютно так получается. Остановка бизнеса совершенно не оправдана.

Бить граждан штрафами, чтобы вирус испугался?…

У шведов все происходит на уровне рекомендаций, конечно же, там никто никого не штрафует. Там власти только реально помогают.

Сейчас в США каждому дали по 1200 долларов, если человек получает 75 тысяч долларов в год или меньше, плюс еще 500 долларов на ребенка и другие льготы. И компаниям помощь оказывается, хотя производство не останавливают, магазины не закрывают.

Немцам дали по 9 тысяч евро только из федерального бюджета, плюс еще от земель по несколько тысяч. Причем немецкое правительство впервые за пять лет взяло кредит, чтобы спасти экономику.

Но у нас даже этого не надо делать. Мы вполне способны и сами обойтись. У Российской Федерации хваленая кубышка есть — 18 триллионов.

Но почему наши власти тратят все только на спекулянтов? Почему Центральный банк каждый день вышвыривает на биржу 13-15 миллиардов рублей? Два бюджета страны в день уходят просто для того, чтобы сдержать спекулятивную атаку на рубль. А почему ее нельзя без денег-то сдержать?

Причем, я уверяю, набор нормальных мер для стабилизации известен. Их можно принять и ввести за один день, и они будут кратковременные.

У нас же теперь обложили вклады населения налогом с первого января. По моим данным, люди сейчас уже с банковских вкладов сняли один триллион рублей. Это значит, что банки эти деньги не могут выдать ни на кредиты малому бизнесу, вообще никуда, потому что их там уже нет.

Плюс еще Кудрин договорился до того, что мы, может, вклады вообще конфискуем. То есть — в других странах поддерживают покупательский спрос, а у нас, по-моему, задались целью ликвидировать вообще всю банковскую систему в стране.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев