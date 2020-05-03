Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Автор Вадим Горшенин

Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют

Политика

Как надо бороться с Ковид-19? Почему во всех государствах в такой опасной ситуации людям дают деньги, а в России отбирают? И так ли страшен коронавирус, как его малюют? Можно ли просидеть всю жизнь в самоизоляции? И в чем ее смысл? Почему закрыли и так дышащий на ладан отечественный бизнес? Ну а дальше-то что?… Обо всем этом и многом другом председателю совета директоров "Правда. Ру" Вадиму Горшенину рассказал дипломат, доктор исторических наук, завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Николай Платошкин: Коронавирус отнимает Россию у правительства

Читайте начало интервью:

Власть России проиграла экономику коронавирусу

Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина

— Николай Николаевич, по некоторым оценкам, россияне уже сняли с вкладов триллион рублей, потому что очень многих отправили в неоплачиваемые отпуска или вообще уволили. А людям на что-то надо жить, хотя бы есть. Но как дальше-то людям жить? Что вы думаете по поводу самоизоляции и компенсации? Вы бы как поступили на месте власти?

— Я бы делал все то же самое, что в Швеции делают, в Америке, да и вообще во всех странах. Почему у немцев статистика — самая благоприятная. У них разве есть пропуска? Нет. Они просто рекомендуют единственную правильную вещь: не надо близких контактов, если этого можно избежать. Там говорят: по возможности не пользуйтесь общественным транспортом, а пользуйтесь своей машиной либо велосипедом. У нас власти — как раз против этого, за это у нас — наоборот бьют.

Почему заставляют сидеть дома?…

И ведь самое главное, что всеми уже признано, в том числе и представители нашего штаба по коронавирусу говорили, что пока коронавирусом не переболеет 70 процентов населения, эпидемия все равно не остановится.

Так сколько еще нам дома сидеть?… Ну посидите вы дома месяц, два, три, но потом выходить-то все равно придется. Не можем же мы всю жизнь дома сидеть.

Власти эту самую самоизоляцию-то почему сделали? Они же честно говорят: больницы не справляются. Вот в чем вопрос-то. Вы сидите дома, и нашим больницам особо не докучаете.

А медицинских учреждений при Путине закрыли 10 тысяч. В Москве закрыли 28 крупных больниц, уволили 7 тысяч врачей. А как мне докладывают с регионов, там в последнее время закрывали как раз инфекционные отделения.

Теперь, потому что они закрыли эти отделения, и нет врачей. Больницы-то мы с вами построим, а кто там лечить-то будет?… Вот ведь в чем ужас! Больницу можно и за месяц построить, а врача-то и за год не подготовить.

Они же сами ликвидировали практически всю систему здравоохранения, что Путин сам признал, назвав в прошлом августе все эти реформы провалом.

А смысл?…

Самоизоляция с точки зрения борьбы с эпидемией — ноль, потому что это — как с гриппом. И пока человек не переболел и не привит, он все равно под угрозой. А пока нечем прививать, нет вакцины.

Более 85 процентов болеют в легкой форме — как с гриппом, собственно говоря. И умирают-то не от гриппа и не от коронавируса, а уже от осложнений люди с хроническими болезнями.

— Подвержены, конечно, в первую очередь, люди с ослабленным иммунитетом. Им нужно поддерживать свой иммунитет в первую очередь. Если он — крепкий, то коронавирус, как и любая другая болезнь, переносится в легкой форме, и все будет совершенно нормально.

— Совершенно верно. Самое главное, что у человека еще антитела выработаются, и он потом сможет свою кровь сдавать, чтобы помочь другим это легче перенести. Также ведь от СПИДа тоже никто никогда не умирал. СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита, то есть — человек при СПИДе становится намного более восприимчивым к самым обычным болезням, которых другой может даже не замечать.

— Что вы думаете по поводу остановки деятельности многих компаний?

— Это получается, если у человека почки болят, может, его по почкам ударить? С карантином и самоизоляцией — абсолютно так получается. Остановка бизнеса совершенно не оправдана.

Бить граждан штрафами, чтобы вирус испугался?…

У шведов все происходит на уровне рекомендаций, конечно же, там никто никого не штрафует. Там власти только реально помогают.

Сейчас в США каждому дали по 1200 долларов, если человек получает 75 тысяч долларов в год или меньше, плюс еще 500 долларов на ребенка и другие льготы. И компаниям помощь оказывается, хотя производство не останавливают, магазины не закрывают.

Немцам дали по 9 тысяч евро только из федерального бюджета, плюс еще от земель по несколько тысяч. Причем немецкое правительство впервые за пять лет взяло кредит, чтобы спасти экономику.

Но у нас даже этого не надо делать. Мы вполне способны и сами обойтись. У Российской Федерации хваленая кубышка есть — 18 триллионов.

Но почему наши власти тратят все только на спекулянтов? Почему Центральный банк каждый день вышвыривает на биржу 13-15 миллиардов рублей? Два бюджета страны в день уходят просто для того, чтобы сдержать спекулятивную атаку на рубль. А почему ее нельзя без денег-то сдержать?

Причем, я уверяю, набор нормальных мер для стабилизации известен. Их можно принять и ввести за один день, и они будут кратковременные.

У нас же теперь обложили вклады населения налогом с первого января. По моим данным, люди сейчас уже с банковских вкладов сняли один триллион рублей. Это значит, что банки эти деньги не могут выдать ни на кредиты малому бизнесу, вообще никуда, потому что их там уже нет.

Плюс еще Кудрин договорился до того, что мы, может, вклады вообще конфискуем. То есть — в других странах поддерживают покупательский спрос, а у нас, по-моему, задались целью ликвидировать вообще всю банковскую систему в стране.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

Темы спид covid-19 грипп помощь больницы эпидемия коронавирус самоизоляция николай платошкин
Новости Все >
Патриарх Кирилл попросил материально поддержать священнослужителей
Памятник власовцам установлен в Праге
Мурашко: часть ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19
Европейские лидеры объединят усилия для борьбы с коронавирусом
Мэр Львова выразил поддержку главе Черкасс, который отменил карантин
В США не интересуются здоровьем Ким Чен Ына
Ветеран считает, что проведение парада Победы в Минске - это глупость
Поклонники Заворотнюк обеспокоены здоровьем её дочери
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
В США могут снять фильм о боксере из России
Последние материалы
Патриарх Кирилл попросил материально поддержать священнослужителей
Как в пандемию выживает ресторанный бизнес, и какие у него перспективы
Памятник власовцам установлен в Праге
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Мурашко: часть ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19
Европейские лидеры объединят усилия для борьбы с коронавирусом
Разноликий COVID-19
Автор "Волкодава": о жизни, человечности и связи фэнтези с историей
ВВС США окончательно отказались от 8-дюймовых дискет
Коронавирусы давно изучаются, но где вакцина?
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Разноликий COVID-19
Европейские лидеры объединят усилия для борьбы с коронавирусом
Мурашко: часть ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19
Собчак назвала Навального лжецом
Ветеран считает, что проведение парада Победы в Минске - это глупость
Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Медики готовили для Бориса Джонсона план "смерть Сталина"
Коронавирусы давно изучаются, но где вакцина?
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
Сокурсник Путина предсказал, что Трамп сдаст Украину
Сокурсник Путина предсказал, что Трамп сдаст Украину
Поклонники Заворотнюк обеспокоены здоровьем её дочери
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Собчак назвала Навального лжецом
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ