Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина

Как сейчас разные люди относятся к Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину? Почему? Действительно ли он — великий человек, изменивший всю мировую историю в лучшую сторону? Или Ленин — злой гений и палач России? Что он действительно сделал глобального? Будет ли меняться отношение к нему?

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Обо всем этом и многом другом председателю совета директоров "Правда.Ру" Вадиму Горшенину в прямом эфире рассказал доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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— Николай Николаевич, недавно исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Теперь стало понятно, что сделал Ленин действительно великое дело. Это, конечно, сейчас в средствах массовой информации замалчивается или преподносится с негативным оттенком. Но все равно по последним социсследованиям, 56 процентов молодых людей считают Ленина одним из самых сильных лидеров России.

Когда СССР начал добиваться успехов и создавать действительно сильное во всех отношениях социалистическое государство, страны Запада вынуждены были многое менять в экономике, а особенно в социальной сфере, потому что не хотели протестов и революций в своих странах.

Сегодня во время борьбы с коронавирусом другие государства поддерживают своих граждан. И мы видим совершенно обратную историю в Российской Федерации. Как бы вы это прокомментировали?

— Согласен с этим. 150 лет со дня рождения Ленина — действительно очень знаменательная дата. Его сторонников некоторые попрекают как раз тем, что Ленин и все, что с ним связано, было уже давно, а нам надо думать о сегодняшнем дне.

Всем таким продвинутым борцам за современность я бы хотел сказать: "Ленин вам не нравится — хорошо, это ваше дело. Откажитесь от детских садов, от декретного отпуска по уходу за ребенком, от 8-часового рабочего дня, от месячного оплачиваемого отпуска, от больничных и всех остальных завоеваний социализма".

Я уж не говорю о том, что от многого в России уже и так отказались. Например, нам жилье бесплатно раздавали в советское время.

Если вы — такие современные, плюйте на все ленинские социальные достижения, но тогда — платите за школу, работайте по 12 часов, обходитесь 6-10 днями отпуска, как в современных Соединенных Штатах, пожалуйста, ради Бога.

Некоторые из таких людей еще говорят, что в СССР гаджетов не было. Так их тогда вообще нигде не было. Но сейчас-то они чьи? У нас их очень мало делается.

Если американцы, китайцы и другие страны-производители за что-то на нас обидятся и прекратят поставку, так мы не только без них останемся, а в шкурах будем ходить. Ведь у нас уже и тканей-то своих практически нет, лекарств нет, вообще почти ничего нет. Мы — вообще дико современное общество.

И заметьте, что именно нынешние власти предержащие Ленина особенно и хают. Они даже Сталину терпимей относятся, типа все-таки мы войну при нем выиграли и прочее. Хотя все понимают, что если бы не государство, заложенное Лениным, то мы и войну бы не выиграли.

Но они вот так пытаются разводить: Сталин — относительно, а Ленин — вообще ужасный человек. Они бесятся-то, потому что при Ленине была зарплата министра на уровне зарплаты квалифицированного рабочего. Это было постановление самого Ленина, он столько и получал, собственно говоря. Я уж не говорю о том, что, когда он умер, ни домов, ни квартир и даже трех пар костюмов у него тоже не было, хотя мог бы себе все позволить.

Когда люди действительно сопоставляют, что было до него, как стало после него, и что происходит сейчас, то все становится очевидно. Вот это их бесит.

Власти и сейчас не могут и не хотят помочь людям, которых заставили не работать.

Дайте людям выручку, которую вы у них отобрали. Не надо больше. Это делают американцы, немцы, шведы и все остальные. Венесуэла это делает, заметьте, все самые разные страны, но в этом у них — все одинаково.

И только Набиуллина говорит: "Мы раздавать людям ничего не будем". Заметьте, что это — выражение какого-то очень несовременного, замшелого и просто туповатого монетаризма.

Американцы в 2008-м раздали деньги людям и вышли из кризиса быстрее всех, замечу, без всякой инфляции, безо всего.

А у наших властей за всю эволюцию выработался только один рефлекс — брать.

Давать они ничего не собираются. Я думаю, если они не одумаются в ближайшее время, то будет по всей стране Северная Осетия.

— Роман Константинов пишет в YouTube, что не считает Ильича великим, он — палач русского народа, ввергший нас в эксперимент марксизма-ленинизма. Сталина уважаю.

— На Ленина было совершено покушение, у него две пули в голове застряло. Потому что он, когда руководил страной, пешком (!) из Кремля пришел на завод Михельсона с рабочими поговорить. Сейчас вы себе это можете представить?

Тогда шла Гражданская война. К нему подошла близорукая женщина, порылась в сумочке, достала пистолет и просто в упор выстрелила. Да у него охраны не было! Вообще! Сами рабочие задержали эту Каплан. А Ленина, можно сказать, на руках отнесли в больницу. Вот это был народный человек.

А в июне 17-го была известная фраза Ленина "Есть такая партия" на Съезде Советов, где у большевиков было меньшинство. Председатель говорил: "В стране финиш, продовольственные карточки, дров не осталось, в немцы Ригу взяли… Неужели сейчас найдется такой дурак, который возьмет на себя ответственность за страну?"

Тут поднял руку один человек и сказал: "Есть такая партия". И он это сделал. Он с нуля армию создал, мы победили 14 стран во время войны. Он отказался платить долги царского правительства, причем Запад пошел на это. Мы подписали с ними и все, потому что дипломатия была мощная у страны.

Он создал план электрификации. Ведь не зря говорят "лампочка Ильича". Вот пусть этот товарищ из YouTube сидит без света в конце концов. У нас же не было света до революции практически нигде.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев