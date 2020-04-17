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Автор Вадим Горшенин

Олег Шеин: централизация власти при эпидемии может сыграть плохую службу

Политика

Самая актуальная и глобальная проблема нашего времени — коронавирус. Как с ним бороться? Какие меры нужны? Почему надо отдать инициативу на места и поощрять рублем? Что надо делать и не надо делать обычным гражданам? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил депутат Государственной Думы, вице-президент Конфедерации труда России, сопредседатель Союза жителей Олег Шеин.

Олег Шеин о ситуации с коронавирусом в России и вечном Путине

Интервью от 17.03.2020

Читайте начало интервью:

Олег Шеин: власти должны начать с карантинных мероприятий в борьбе с коронавирусом

Олег Шеин: экстраординарную ситуацию нельзя разрешить стандартными мерами

Пандемия требует корректировки законодательства

Олег Шеин: России не хватает 10 тысяч эпидемиологов

Эпидемия требует оперативных законодательных мер на федеральном уровне

— Олег Васильевич, надо ли нам экономику перевести практически на военные рельсы?

— Нет-нет. Экономика сама перейдет на нужные рельсы, но не военные. Мы же не танки произведем. Экономика сама перейдет, потому что будет делаться то, что востребовано. А востребованы (берем примитивную иллюстрацию) те же самые медицинские маски. Но в Астрахани, например, на полмиллиона человек их привозят по нескольку десятков тысяч штук. Разбирают все за полчаса. И при этом есть какой-то конкурс на 30 тысяч. Это что такое?…

Не связывать руки руководству на местах

— А есть где закупать?

— Даже если и закупят, толку-то?… Это же — мизер.

Необходимо чтобы губернаторы, мэры городов, главы администраций имели бы возможность это сделать, не боясь каких-то сумасшедших силовиков, прокуроров, которых хлебом не корми, лишь бы вмешаться в то, что их не касается.

Чтобы они могли спокойно размещать эти заказы не где-то там далеко — на заводах под Калугой или в Москве, а у себя открывать швейные мастерские, какие-то маленькие предприниматели.

— Это — и поддержка надомников.

— Не хватает сырья, это мы понимаем хорошо. Синтетика у нас — из Китая. Значительную долю лекарственных препаратов мы тоже получаем, особенно антивирусных. Но что-то мы можем сами делать.

Значит, соответственно, мы должны просто не связывать руководству на местах руки, чтобы оно могло безбоязненно, смело предпринимать эти решения. Централизация власти в этом вопросе может сыграть, кстати, плохую службу.

— То есть инициативу нужно отдать на местные уровни?

— Поощрять.

— И в первую очередь поощрять, конечно, надо экономическими, налоговыми мерами.

— Возмещение затрат. Если карантин, то это — закрытие части учреждений. Бизнес может помереть, если с него брать обычные налоги. Крупный капитал сам разберется, ему и так серьезная помощь оказывается. Но малый бизнес, промышленный сектор надо поддерживать.

Очевидно, что за счет Фонда социального страхования можно возмещать заработную плату работникам, это фактически — случай больничного листа.

Денег в федеральном бюджете 10 триллионов рублей.

Грубо говоря, вся страна может получать зарплату полгода. Нам не надо всей стране, потому что есть ряд сегментов, которые спокойно могут работать и должны работать и дальше. Коснутся такие карантинные меры от силы 10-15% всего населения.

Вторая вещь — налоговые каникулы для малого бизнеса. Казахстан их объявил, причем без всякого коронавируса — просто в рамках поддержки малого бизнеса сроком на 3 года. Мы-то почему не можем? — Доля малого бизнеса в Российской Федерации составляет менее 1% от всех бюджетных доходов, глубоко менее 1%. Тут тоже не о чем говорить.

Плюс возмещение затрат местных и региональных бюджетов. Поскольку местные бюджеты сегодня развертывают оперативные изолированные больницы с боксами, дай Бог, это не будет востребовано, но на всякий случай пусть лучше будет в запасе.

Местные бюджеты оперативно закупают дезинфекторы, санитайзеры и не только для медперсонала. В Италии, в Китае машины просто поливают все улицы. Правильно поступают. Эти издержки должны компенсироваться из федерального бюджета.

Только без паники!

— Олег Васильевич, что бы вы порекомендовали нашим пользователям, как защититься, на что надеяться?

Во-первых, не впадать ни в какие паники. Абсолютное большинство людей переносят коронавирус достаточно безболезненно — в режиме обычного ОРВИ — на ногах с очень небольшими симптомами.

Проблема — не в этом большинстве, а в том меньшинстве, которое является частью нас, это — пожилые люди, диабетики, имеющие онкозаболевания, с ослабленной иммунной системой.

И мы должны по отношению к ним проявить максимальную заботу, которая в первую очередь предполагает, что мы должны нести ответственность, что мы не будем переносчиками.

Соответственно, надо минимизировать все контакты, чем меньше — тем лучше. Опыт Китая показал, что можно за два месяца это все преодолевать.

Второе — не сметать все товары с полок магазинов. Это — бессмысленно. Запас должен быть на неделю-полторы для того, чтобы не каждый день ходить в магазины, минимизировать эти риски. А запасаться на полгода вперед — это формировать искусственный кризис и подставлять пожилых людей, потому что они будут вынуждены по магазинам мыкаться, искать дешевые товары.

Третье, если у нас есть близкие, о которых мы хотим позаботиться, мы должны для них закупать в магазинах эти товары и к ним привозить. Аккуратно, стараться тоже минимизировать контакты. Ничего в этом страшного нет.

Все остальное очень сильно зависит от органов власти. Мы видим, что системы начинают реагировать. Я думаю, что здравый смысл очень скоро приведет ко всем без исключения необходимым мерам.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

Темы кризис власть олег шеин коронавирус вадим горшенин карантинные меры
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