Эпидемия требует оперативных законодательных мер на федеральном уровне

Нет худа без добра. Народная пословица опять права. Что уже изменил и продолжает менять вирус? Какой будет планета после эпидемии? Есть ли уже положительные результаты борьбы с коронавирусом? Какая обстановка в регионах России? Что нужно делать прежде всего? Можно ли проводить всенародное голосование при эпидемии? А как же карантин?… Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказал депутат Государственной Думы (фракция "Справедливая Россия") Олег Шеин.

Эфир от 17.03.2020

Читайте начало интервью:

Олег Шеин: власти должны начать с карантинных мероприятий в борьбе с коронавирусом

Олег Шеин: экстраординарную ситуацию нельзя разрешить стандартными мерами

Пандемия требует корректировки законодательства

Олег Шеин: России не хватает 10 тысяч эпидемиологов

Москва облажалась с вирусом, теперь пиарится

— Олег Васильевич, как вы оцениваете ситуацию с подготовленностью к карантину и борьбе с коронавирусом в разных регионах России? Москва действительно передовая в этом, или это — достаточно большой PR Сергея Собянина? Что реально делается?

— Первое, я бы не сказал, что Москва — передовая. Москва сейчас пытается быть таковой, но мы помним историю с первым инфицированным человеком, который приехал к нам из Италии, потому что не только его, но и других пассажиров поместили в этот карантин. И девушка Юлия потом делилась впечатлениями, и написала, что в палатах было по 5-6 человек, то есть не было никаких изоляционных боксов, был общий туалет, им давали какой-то парацетамол или арбидол, и на этом все заканчивалось.

— И менялись врачи постоянно. Никогда не было ни одного прикрепленного врача.

— Да. Поэтому как раз собянинская система здравоохранения показала свою малую эффективность в тот период. Сейчас, понятно, что мегаполису с двумя триллионами бюджета можно сосредотачиваться. Они демонстрируют эту картинку.

Плюс какие-то безумные вещи мы иногда читаем про комендантский час и введение войск Росгвардии, блокировку всего общественного транспорта. Они о чем думают?… Отсюда, кстати, и паника, ажиотажный спрос на товары первой необходимости.

Нужна серьезная ответственность за нарушение карантинного режима

— И был случай, когда, возможно, инфицированная женщина сбежала из больницы? Как не допустить распространения вируса, избежать эпидемии в России?

— Два блока здесь есть.

Блок первый — эта ситуация требует оперативных мер на федеральном уровне , это — не предмет законодательства территориального.

, это — не предмет законодательства территориального. Но также требуется серьезная ответственность за нарушение карантинного режима.

И требуется внесудебный порядок (внесудебный — подчеркну) принудительного помещения в карантин в случае, если тесты показали позитивную реакцию. Этого сегодня нет.

— То есть — государство должно защищать граждан, все общество от возможного заражения максимально жестко.

— Да. Очевидно, что эта мера — недемократическая, очевидно, что ее применять можно, повторю, только при одном условии (прямо описать), что это работает только, если Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии.

Если это обычные наши респираторные заболевания или где-то вспышка чего-то, государству нельзя давать такие полномочия, потому что оно может ими злоупотреблять, ни в коем случае.

Но пандемия — это пандемия, это — другая история от слова "совсем".

Вторая вещь, которая тоже здесь нами должна оцениваться, собственно диагностика. У китайцев тест-полоски позволяют в течение двух минут увидеть, больной человек или здоровый. У нас есть предприятие "Вектор", которое создано на базе сертифицированных в России медицинских препаратов, тестов и так далее, должен не быть замороженный в период пандемии.

Нужно определить перечень ведущих стран — США, Евросоюз, Япония, Китай. И хватит, наверное, больше никого не надо впускать в этот клуб. Но если что-то сертифицировано в Штатах, Евросоюзе, Китае, либо Японии, то не должно быть ответственности за работу соответствующих препаратов на территории Российской Федерации в период пандемии.

После пандемии мы будем жить на другой планете Земля

— Как гласит пословица, нет худа без добра. Из любой беды, как минимум можно и нужно извлечь уроки. И государству надо бы рассмотреть, какие приоритетные отрасли могли бы как-то развиваться сейчас и по окончании пандемии. Об этом сейчас думают законодатели или исполнительная власть?

— Я думаю, что об этом сейчас — нет. Потому что сразу это не может быть предметом осмысления. Есть более приоритетные задачи. Но очевидно, когда это все схлынет, мы будем жить на другой планете Земля — более солидарной, с большой системой сопереживания без относительного того, что происходит в любой точке планеты, с большой ответственностью властей разных стран мира за происходящим.

Я думаю, что когда пандемия уйдет, планета Земля спросит китайцев и не только с них очень основательно.

И это требует, конечно, международного контроля. Это — очевидно, с этим невозможно спорить. Это нужно не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы такое не повторялось и все было по-честному.

Проводить голосование во время эпидемии — сложно и неуместно

— Как в нынешней ситуации проводить всенародное голосование по поправкам в Конституцию?

— Я думаю, что оно должно быть перенесено. Да, можно сказать, мы делаем дистанционным, но к этому не будет общественного доверия. Мы понимаем, что сегодня в обществе уже пошла очень глубокая дискуссия по поводу поправок, которой не было ни в январе, ни в феврале, она возникла после поправки Терешковой в марте.

И тот консенсус, который был, оказался разрушенным. Невозможно это отрицать.

Очевидно, чтобы голосование как раз сохранило политическую устойчивость в стране, требуется доверие к нему. А делать это в условиях, когда для людей опасны какие-то контакты, сложно и просто неуместно.

— В условиях паники сложно принять взвешенное решение.

— Дело даже не в этом. У нас не истекают сроки полномочий никаких органов власти. Никаких экстренных решений не требуется.

— Но ваши полномочия, например, истекают через 1,5 года. А коронавирус по оценке ВОЗ будет давать последствия еще порядка двух лет.

— Всемирная организация здравоохранения, может быть, преувеличивает, события покажут. Дальнейший ход событий покажет все. Не надо сейчас забегать вперед. Надо очень важно сохранять совершенно рациональные подходы, разумность и обществу, и органам власти. Разумеется, при этом должны быть очень точные аккуратные меры как раз карантинного характера.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев