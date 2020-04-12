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Автор Вадим Горшенин

Эпидемия требует оперативных законодательных мер на федеральном уровне

Политика

Нет худа без добра. Народная пословица опять права. Что уже изменил и продолжает менять вирус? Какой будет планета после эпидемии? Есть ли уже положительные результаты борьбы с коронавирусом? Какая обстановка в регионах России? Что нужно делать прежде всего? Можно ли проводить всенародное голосование при эпидемии? А как же карантин?… Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказал депутат Государственной Думы (фракция "Справедливая Россия") Олег Шеин.

Эфир от 17.03.2020

Читайте начало интервью:

Олег Шеин: власти должны начать с карантинных мероприятий в борьбе с коронавирусом

Олег Шеин: экстраординарную ситуацию нельзя разрешить стандартными мерами

Пандемия требует корректировки законодательства

Олег Шеин: России не хватает 10 тысяч эпидемиологов

Москва облажалась с вирусом, теперь пиарится

— Олег Васильевич, как вы оцениваете ситуацию с подготовленностью к карантину и борьбе с коронавирусом в разных регионах России? Москва действительно передовая в этом, или это — достаточно большой PR Сергея Собянина? Что реально делается?

— Первое, я бы не сказал, что Москва — передовая. Москва сейчас пытается быть таковой, но мы помним историю с первым инфицированным человеком, который приехал к нам из Италии, потому что не только его, но и других пассажиров поместили в этот карантин. И девушка Юлия потом делилась впечатлениями, и написала, что в палатах было по 5-6 человек, то есть не было никаких изоляционных боксов, был общий туалет, им давали какой-то парацетамол или арбидол, и на этом все заканчивалось.

— И менялись врачи постоянно. Никогда не было ни одного прикрепленного врача.

— Да. Поэтому как раз собянинская система здравоохранения показала свою малую эффективность в тот период. Сейчас, понятно, что мегаполису с двумя триллионами бюджета можно сосредотачиваться. Они демонстрируют эту картинку.

Плюс какие-то безумные вещи мы иногда читаем про комендантский час и введение войск Росгвардии, блокировку всего общественного транспорта. Они о чем думают?… Отсюда, кстати, и паника, ажиотажный спрос на товары первой необходимости.

Нужна серьезная ответственность за нарушение карантинного режима

— И был случай, когда, возможно, инфицированная женщина сбежала из больницы? Как не допустить распространения вируса, избежать эпидемии в России?

— Два блока здесь есть.

  • Блок первый — эта ситуация требует оперативных мер на федеральном уровне, это — не предмет законодательства территориального. 
  • Но также требуется серьезная ответственность за нарушение карантинного режима.

И требуется внесудебный порядок (внесудебный — подчеркну) принудительного помещения в карантин в случае, если тесты показали позитивную реакцию. Этого сегодня нет.

— То есть — государство должно защищать граждан, все общество от возможного заражения максимально жестко.

— Да. Очевидно, что эта мера — недемократическая, очевидно, что ее применять можно, повторю, только при одном условии (прямо описать), что это работает только, если Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии.

Если это обычные наши респираторные заболевания или где-то вспышка чего-то, государству нельзя давать такие полномочия, потому что оно может ими злоупотреблять, ни в коем случае.

Но пандемия — это пандемия, это — другая история от слова "совсем".

Вторая вещь, которая тоже здесь нами должна оцениваться, собственно диагностика. У китайцев тест-полоски позволяют в течение двух минут увидеть, больной человек или здоровый. У нас есть предприятие "Вектор", которое создано на базе сертифицированных в России медицинских препаратов, тестов и так далее, должен не быть замороженный в период пандемии.

Нужно определить перечень ведущих стран — США, Евросоюз, Япония, Китай. И хватит, наверное, больше никого не надо впускать в этот клуб. Но если что-то сертифицировано в Штатах, Евросоюзе, Китае, либо Японии, то не должно быть ответственности за работу соответствующих препаратов на территории Российской Федерации в период пандемии.

После пандемии мы будем жить на другой планете Земля

— Как гласит пословица, нет худа без добра. Из любой беды, как минимум можно и нужно извлечь уроки. И государству надо бы рассмотреть, какие приоритетные отрасли могли бы как-то развиваться сейчас и по окончании пандемии. Об этом сейчас думают законодатели или исполнительная власть?

Я думаю, что об этом сейчас — нет. Потому что сразу это не может быть предметом осмысления. Есть более приоритетные задачи. Но очевидно, когда это все схлынет, мы будем жить на другой планете Земля — более солидарной, с большой системой сопереживания без относительного того, что происходит в любой точке планеты, с большой ответственностью властей разных стран мира за происходящим.

Я думаю, что когда пандемия уйдет, планета Земля спросит китайцев и не только с них очень основательно.

И это требует, конечно, международного контроля. Это — очевидно, с этим невозможно спорить. Это нужно не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы такое не повторялось и все было по-честному.

Проводить голосование во время эпидемии — сложно и неуместно

— Как в нынешней ситуации проводить всенародное голосование по поправкам в Конституцию?

Я думаю, что оно должно быть перенесено. Да, можно сказать, мы делаем дистанционным, но к этому не будет общественного доверия. Мы понимаем, что сегодня в обществе уже пошла очень глубокая дискуссия по поводу поправок, которой не было ни в январе, ни в феврале, она возникла после поправки Терешковой в марте.

И тот консенсус, который был, оказался разрушенным. Невозможно это отрицать.

Очевидно, чтобы голосование как раз сохранило политическую устойчивость в стране, требуется доверие к нему. А делать это в условиях, когда для людей опасны какие-то контакты, сложно и просто неуместно.

— В условиях паники сложно принять взвешенное решение.

— Дело даже не в этом. У нас не истекают сроки полномочий никаких органов власти. Никаких экстренных решений не требуется.

— Но ваши полномочия, например, истекают через 1,5 года. А коронавирус по оценке ВОЗ будет давать последствия еще порядка двух лет.

— Всемирная организация здравоохранения, может быть, преувеличивает, события покажут. Дальнейший ход событий покажет все. Не надо сейчас забегать вперед. Надо очень важно сохранять совершенно рациональные подходы, разумность и обществу, и органам власти. Разумеется, при этом должны быть очень точные аккуратные меры как раз карантинного характера.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

Темы эпидемия олег шеин коронавирус вадим горшенин карантинные меры жизнь как она есть
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