"Не путайте полномочия": жесткий "сигнал" Москвы регионам

Председатель правительства Михаил Мишустин обратил внимание на проблему, которая возникла в ходе мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И судя по его словам, действия властей некоторых регионов стали для Москвы неприятным сюрпризом.

О чем говорил Михаил Мишустин

Речь о попытках перекрытия административных границ в регионах. Не во всех подряд, конечно. Но скорость, с которой чиновники бросились вводить запреты и ограничения на передвижение между регионами, действительно произвела впечатление. И не сказать, что позитивное.

Впрочем, по словам премьер-министра, "сигналы" из Москвы были услышаны: "Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными".

По словам Михаила Мишустина, "любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством".

Он подчеркнул, что после указа президента России, который дал дополнительные полномочия, большинство руководителей регионов адекватно определили наиболее оптимальный режим ограничительных мероприятий. Но где большинство, там есть и меньшинство…

Очевидно, конечно, что ситуация экстраординарная. И в таких условиях можно было ожидать некой "чрезвычайщины" потому, что опыта реагирования нет. И самый простой вариант — просто всё перекрыть. Точнее сказать, попытаться перекрыть.

Но одновременно вновь пошли разговоры о возрождении сепаратизма в регионах. Наподобие того, что был в начале 1990-х, "берите суверенитета, сколько хотите" и тому подобное. Конечно, это большое преувеличение, но сам факт возрождения темы — пусть пока и в форме досужих размышлений — настораживает.

Чего боятся губернаторы

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, есть две причины, которые могут послужить объяснением действий губернаторов.

"Первая — это опасения некоторых руководителей, что коронавирусная инфекция может прийти на территорию их субъекта и перегрузить систему здравоохранения, а также социальную инфраструктуру в целом. Вторая — это слишком ретивое желание показать, что в борьбе с коронавирусом тот или иной город, субъект впереди планеты всей. В значительной степени показушная, не связанная с реальными проблемами субъекта, демонстрация борьбы: случаев коронавируса у нас пока нет, но боремся мы уже так, что весь мир позавидует", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Константин Костин отметил, что в заявлении председателя правительства есть еще один важный посыл: "Главы субъектов не должны забывать, что является их полномочиями, а что является полномочия федерального центра".

"Президент после своего второго обращения дал главам субъектов достаточно широкие полномочия по проведению профилактических мер на территории. Но это не значит, что можно взять и отделить тот или иной субъект, ввести на период эпидемии его экстерриториальность. Потому что все-таки одна страна, находимся в одном правовом, конституционном, экономическом поле. Об этом забывать не стоит", — подчеркнул председатель правления ФоРГО.

Кроме того, отметил эксперт, важно помнить о еще одном обстоятельстве:

"Экономика и так испытывает очень серьезную нагрузку от введения карантинных мер. Поэтому там, где для введения радикальных мер нет оснований, этого лучше не делать. Потому что главной задачей, с которой столкнется государство через месяц-полтора, когда пик эпидемии уже будет пройден я надеюсь, это как раз восстановление экономики, восстановление нормального функционирования социальной, культурной, бытовой сферы".

По мнению Константина Костина, "это будет не менее, а может быть даже более чувствительно, чем карантинные мероприятия".