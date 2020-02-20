Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег

В феврале 2020 года под песню со словами "За Донбасс!" и "Аллаху акбар!" Захар Прилепин объявил, что есть такая партия — "За правду".

18 февраля на своей пресс-конференции лидеры партии констатировали, что у нового политического движения нет программы, но есть желание быть замеченными администрацией президента и получить побольше денег.

Партия в законе

Партия — это группа граждан, являющихся выразителями и защитниками политических интересов определенной части общества, целью которых является обретение власти в государстве.

Программа партии определяет идеологию политического сообщества граждан, перечень целей и способы их достижения.

Федеральный закон РФ " О политических партиях" в статье 3, пункте 4 определяет цели политического объединения:

Формирование общественного мнения.

Политическое образование и воспитание граждан.

Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти.

Февральские тезисы

Председатель партии Захар Прилепин объяснил, что партия будет придерживаться левоконсервативной идеологии, и он решил "посадить за стол всех русских людей". С левым консерватизмом еще предстоит разобраться, а вот сесть за стол — дело хорошее.

В начале февраля состоялся учредительный съезд партии "За правду", на котором ее лидер огласил некоторые основные тезисы в стиле телеведущей Первого канала Елены Малышевой:

"Экспансия дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная — норма!" "Бог есть. Родина одна. Семья — союз мужчины и женщины. Защищать Родину с оружием в руках — норма!"

Революционный держите шаг!

На учредительном съезде Захар Прилепин заявил, что если нынешние российские политические элиты "сдадут Донбасс", народ получит право на революцию:

"Если завтра мы проснемся от страшного сна и поймем, что это был не сон, а действительность, и Россию возглавляет Григорий Явлинский, Михаил Ходорковский теперь премьер, а минобороны — Леонид Гозман, то революция — это благо!"

Тут с генсеком партии "За правду" не соглашается государство, по части соответствия ее идеологии Федеральному закону "О политических партиях" (статья 9, пункт 1):

"Запрещаются создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности".

Нет у революции конца

Мне лично тоже не симпатичны ни Михаил Ходорковский, ни Леонид Гозман, хотя в демократическом государстве и они имеют право на свое мнение и сторонников. С Григорием Явлинским меня судьба свела в год президентских выборов, когда тот был конкурентом Бориса Ельцина.

Как принципиальный и независимый политик, лидер партии "Яблоко" тогда молча отошел в сторону под давлением своего тогдашнего спонсора. В том момент он мне напомнил о ленинских рассуждениях об оппортунизме.

Чтобы так легко и непринужденно говорить о революции, как это сделал Захар Прилепин, то есть о вероятном вооруженном противостоянии граждан своей страны, надо быть либо весьма уверенным в своих расчетах политиком, опирающимся на конкретную программу действий и поддержку общества, либо человеком, для которого жизни соотечественников — расходный материал.

Смело, товарищи, в ногу!

Если верить заместителю председателя партии, члену Совета Федерации Александру Бабакову, то говорить о презентации общественности программы партии пока преждевременно. У самих партийцев, похоже, нет ясного понимания того, кто они, куда идут и что хотят получить в результате своей политической деятельности.

Сам Захар Прилепин только планирует начать работу в этом направлении и рассчитывает на коллективное народное творчество:

"Программа партии будет народной и писаться будет с привлечением сторонников путем проведения публичных слушаний".

Один из участников пресс-конференции партийного руководства, состоявшейся 18 февраля 2020 года, политолог Сергей Михеев сообщил, что партийная идеология еще не сформулирована. Но уже определена главная задача — "нахождение такой оптимальной формы существования России, которая резонировала бы с тем, что есть в душе у большинства населения".

По поводу эффекта резонанса уместно вспомнить школьную программу по физике. Примеры, когда проявление этого явления разрушало мосты под чеканным шагом солдат, идущих в ногу, весьма показательны. Либо политологом была неудачно выбрана терминология, либо, как и лидера партии "За правду", его не сильно волнуют любые разрушительные последствия.

Бороться за власть не станут

Политолог Александр Казаков рассказал, что партийцы хотят отразить в своей программе "разнообразие нашей страны". Замечу, что это все-таки не телеканал National Geographic. Звучит и правда красиво, но невнятно. На уровне тоста "За все хорошее!" Тогда и партию логично было бы назвать именно так, а не "За правду" как увесистый намек на обретение истины.

Другой партийный деятель из числа политологов Олег Матвейчев поделился новостью, что тема участия партии в выборах "даже не поднималась". Выходит, что власть им вообще неинтересна в принципе, а партия воспринимается как удобный генератор информационных поводов для "поговорить за жизнь" в массмедиа. На подобную трактовку роли партии им бы емко ответил товарищ Троцкий:

"Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет целью захват власти".

Денег нет, но вы держитесь!

Во время пресс-конференции партийного руководства журналисты поинтересовались у члена Совета Федерации Александра Бабакова, не он ли является спонсором партии "За правду" и как в Кремле относятся к его участию в создании нового политического объединения. За него отчего-то ответил Сергей Михеев:

"Я ни у кого разрешения не получал и получать не собираюсь. Я бы сходил на секретное совещание, но не приглашают. С радостью получил бы деньги, но не присылают".

Выходит, что денег нет, но держаться надо и наполнять партийную кассу. Есть надежда, что партайгеноссе не возьмут за образец методы добычи средств для нужд партии революционного экспроприатора (в просторечии разбойника) товарища Кобы (Джугашвили-Сталина).

Челобитная в Кремль

Констатация желанной радости в денежном эквиваленте, по идее, говорит о том, что до решения проблемы финансирования партии еще далеко. Заявка на посещение секретного совещания в администрации президента по этому меркантильному поводу эффектно озвучена, даже несмотря на противоречие тезиса Федеральному закону "О политических партиях" (статья 10, пункт 1):

"Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий, равно как и вмешательство политических партий в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается".

Понятно, что никакие обстоятельства не смогут смутить, когда партийцы ранее заявляли, что создают движение, на которое "сможет опереться Владимир Путин", но тем не менее. Вроде бы не в банде живем, не полевые командиры и не так называемые "эксперты" вечно орущих телевизионных ток-шоу должны определять порядок в стране.

Партийная обитель

Собрать медийно известных граждан по околополитическим шоу на федеральном телевидении в партийную организацию — весьма продуктивный шаг. Отрабатывая голосовыми связками свое участие в программах в стиле "Я вас не перебивал!", безусловно, можно получить поддержку среди лояльных телезрителей.

Однако стоит заметить, что далеко не все граждане разделяют уверенность в телевизионной правде. Особенно после приговоров судов по громким протестным делам и осуждения молодых людей на огромные сроки за якобы намерение заняться террористической деятельностью. Тут же партийцы в открытую говорят о революции и войне в случае своего несогласия с политикой государства — и ничего, даже вовсю надеются на поддержку властей.

По идее, человек или группа граждан, которые собираются повести за собой народные массы, должны хотя бы сами представлять — куда и зачем. Отсутствие какой-либо программы у партии "За правду" уже намекает на то, что это политическое новообразование может стать очередным спойлером на выборах или просто поднять личные медийные рейтинги жителей строящейся партийной обители.