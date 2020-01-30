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Автор Василий Амирджанов

Отставка Игнатьева: Михаил Васильевич меняет профессию

Политика

Отставка главы Чувашии все-таки состоялась. Президент своим указом отрешил руководителя республики от власти. До этого, как формулировали в советские времена, Михаил Игнатьев положил партбилет на стол.


ГУБЕРНАТОР ХАМЛО! СРОЧНО В ОТСТАВКУ!

Примечательно, что Михаил Игнатьев "утратил доверие" не после того, как его призыв "мочить" журналистов, критикующих власть, услышали даже в ООН и ОБСЕ, а за неудачный перформанс с ключами с участием офицера МЧС.

Прощальный салют

В некоторых социальных сетях появились видео, в которых утверждается, что некоторые жители Чувашии фейерверками отпраздновали отставку главы региона. В кадре пиротехника и надписи на снегу "Пока, Миша!" Видимо, глава региона дал серьезный повод для такого дружного проявления эмоций.

Может быть, граждане солидаризировались с журналистами или возмутились аттракционом майданного типа "Кто не скачет…" А может, припомнили скандал со строительством китайского молокозавода компании "Сычуань-Чувашия" в Моргаушском районе. Граждане тогда выступили против, но, вероятно, не успели вовремя подпрыгнуть, чтобы их отрицательное мнение услышал глава региона.

Правда, комментарии к ликующим постам в соцсетях не особо внушают оптимизм. Многие жители республики сильно сомневаются, что от перемены мест слагаемых сумма их благополучия как-то изменится в положительную сторону. Надеются, что хотя бы не станет хуже.

Звездный час Игнатьева

В ОБСЕ призыв Михаила Игнатьева "мочить" журналистов назвали неприемлемым и способным поставить под угрозу их безопасность. В Управлении ООН по правам человека заявили, что по-прежнему осуждают любые угрозы в отношении журналистов.

История с офицером МЧС, которого "дрессировал" глава Чувашии при вручении ключей от служебного автомобиля, сильно не понравилась профильному министру. Глава МЧС Евгений Зиничев не стал вызывать на дуэль обидчика, как это решительно сделал через интернет директор Росгвардии. Но все-таки пожурил большого начальника и заодно своего прыгающего подчиненного:

"Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе!"

Утрата партбилета

Через некоторое время на последний перформанс Михаила Игнатьева отреагировали в партии "Единая Россия", хотя Рунет уже вовсю гудел, как улей, обсуждая барские замашки главы региона. Его все-таки исключили из партии. В наше время расстаться с партбилетом "Единой России" не так страшно, как было с треском вылететь из КПСС, но тем не менее.

Трагедии по этому поводу вроде бы не предвидится. Может быть, и оттого, что получить партийный билет не так уж и сложно. Помню, как одна моя приятельница хвасталась, что ей ради прикола на день рождения друзья подарили партбилет "Единой России". Возможно, это и не массовая практика, но все-таки имела место быть. Сам видел. Импортозамещением клянусь!

Ветер в харю, я — пиарю!

В интернете обсуждается письмо якобы от пресс-службы главы Чувашии о проведении флешмоба по мотивам перформанса Михаила Игнатьева. Предлагалось поддержать задорную игру "В собачки", как это случилось с офицером МЧС.

В Сети распространялось письмо от некой Анны с рекламой флешмоба "имени Игнатьева". Руководитель московской частной клиники, уроженка Чувашии, делилась идеей нового челленджа. То есть предлагалось выставить произошедшее веселой забавой:

"Сегодня по новостям родной Чувашии увидела. Сначала возмутилась, но потом подумала, что это, наверно, какая-то игра главы республики. Совпало, что сотрудницы по очереди обратились ко мне с просьбой получить отгул завтра. Мне так понравилась идея Игнатьева. Я предложила девочкам устроить соревнование по "прыжкам губернатора". Мы сняли конкурс на видео, вышло очень забавно!"

Судя по уровню креатива пресс-службы главы Чувашии, когда ее сотрудники лишили понятие "мочить" экстремистского содержания и озвучили дежурный текст о развязанной информационной войне против Михаила Игнатьева, предположение об авторстве флешмоба выглядит весьма убедительным.

Большой стране — большие закидоны!

За десять лет нахождения в кресле главы региона Михаил Игнатьев вполне мог утратить номенклатурную бдительность и фатально расслабиться. Так случается со многими большими начальниками. Если "дорогого Леонида Ильича Брежнева" в народе искренне жалели за его преклонный возраст и прощали старческие закидоны, то когда подобное происходит с "энергичными руководителями", это вызывает тревогу.

Несмотря на то, что относительно недавний рекорд правления Леонида Брежнева (18 лет) уже побит действующим главой государства, президент России по-прежнему старается выступать с крепким креативом общенационального масштаба.

Во время встречи с представителями общественности Липецкой области он пообещал изучить возможность строительства "Великой Русской стены" наподобие китайской. Вот это — державный размах, а не клоунада с ключом и невольным "Буратино" в погонах.

Ответка за падение рейтинга

Пока Владимир Путин принимал участие в мероприятиях на Святой земле, укреплял свою популярность в Израиле, арабском мире и среди российских телезрителей, на тот момент еще действующий глава Чувашии ставил ему информационные подножки.

Ставший весьма популярным ролик с президентом России, когда тот поднял с пола упавшую фуражку палестинского гвардейца, был перебит в топе "Яндекса" задорным видео со скачущим офицером МЧС и веселящимся Михаилом Игнатьевым.

Послужил ли поводом для отставки главы Чувашии промах с МЧС, все-таки Евгений Зиничев, как утверждают, один из приближенных Владимира Путина, или совокупность проступков, знает только сам президент страны. Можно предположить некоторые варианты:

  • Призыв "мочить" неугодных журналистов
  • Недовольство граждан экономической политикой
  • Недовольство граждан высоким уровнем коррупции
  • Унижение офицера МЧС и реакция Евгения Зиничева
  • Полез "поперек батьки" в сетевой рейтинг

Минус на минус дал плюс

Отставка главы Чувашии не такое уж неожиданное и сокрушительное событие для системы. Срок полномочий Михаила Игнатьева и так заканчивался в 2020 году.

Предположу, что Михаил Игнатьев в скором времени получит новую престижную и сытую должность. Благо, формулировка при увольнении "в связи с утратой доверия" без труда позволяет не только становиться топ-менеджерами государственных компаний, но и даже получать ордена.

В любом случае громкая отставка Михаила Игнатьева сыграла в плюс действующей власти. Правящая партия проявила непреклонную решимость в борьбе с номенклатурными чванством и зазнайством, президент продемонстрировал функционирующую "железную руку", а граждане хотя бы немного укрепились в вере во все хорошее.

Темы мчс чувашия отставка глава чувашии михаил игнатьев
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