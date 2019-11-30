Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили

На очередном съезде правящей партии президент России выступил с речью и призвал единороссов "терзать и трясти" чиновников, которые игнорируют решение насущных проблем граждан.

Какие-либо новые посылы в формулировках главы государства трудно было заметить, кроме предложения номенклатуре бороться с собой для улучшения жизни соотечественников и защиты их законных прав. Это, наверно, как призвать прокурора, который в ходе расследования случайно вышел на самого себя, довести дело до обвинительного приговора в суде.

"Главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать", — в очередной раз научил единороссов президент России. Партия ответила созданием правозащитного центра.

Не совсем понятно, отчего же членам партии заниматься тем, где обязана по умолчанию действовать правоохранительная система государства. Это не президент или крупный силовик по его указанию после общенационального скандала должен реагировать на нарушения прав граждан, а местный прокурор, причем до массовой реакции на событие. Местный судья, которому должно быть глубоко наплевать на политическую конъюнктуру, обязан разрешать споры и, не боясь испортить парадную статистику по региону, выносить правовые решения.

К слову, никто из юристов мне до сих пор не объяснил, откуда взялась традиция назначать судьями бывших прокуроров или сотрудников администрации суда, но при этом игнорировать представителей адвокатского сообщества.

Свои дипломы юристы получают в одних и тех же учебных заведениях, но отчего-то происходит фактическая дискриминация адвокатов. Статья же 119 Конституции Российской Федерации допускает назначение адвокатов судьями. Может быть, тогда, разнообразив источники пополнения кадров, судебная система изменила бы вектор превалирования "карающего меча" и расширила бы границы принятия правовых решений.

Если государственная система будет способна реализовать в полной мере статью 120 Конституции РФ, которая декларирует независимость судей, тогда и "прямые линии" с президентом проводить не будет никакой надобности. Главе государства тогда не придется решать задачи уровня муниципального завхоза.

Люди будут знать, что не только суд примет сторону человека, но и прокуроры с полицией по умолчанию не постесняются пресечь любые незаконные действия в отношении граждан.

Когда судье, прокурору и полицейскому, которые находятся под контролем и защитой Конституции и федеральных законов, а не какой-либо политической группы или партии, будут до лампочки угрозы и любое давление, тогда и решатся многие системные проблемы. Люди будут знать, что прокурор раньше них окажется у чиновника, который игнорирует исполнение своих обязанностей, и тем более у того, кто без стеснения ворует и занимается мздоимством.

Например, без санкции "сверху" зайдут и поинтересуются у губернатора или мэра города, хорошо ли ему живется в особняке, достойном короля Людовика XIV, в то время как его земляки сходят с ума от перспективы зимовать без копейки компенсаций в сыром доме, пострадавшем от наводнения.

Вот за какую сферу ни возьмись, большинство проблем, в том числе и той самой стабильности, упирается в правоохранительную систему. Полагаю, что для прокурора не должно быть важно, откуда поступил аргументированный и к тому же не анонимный сигнал о возможной коррумпированности должностного лица.

Пусть и от трижды оппозиционера действующей власти, но проверить такой сигнал — обязанность правоохранителя. Не замять всеми способами в угоду кому бы то ни было или тупо игнорировать, а действовать без оглядки. На кону же реальный престиж государства, а не выдуманные пиарщиками критерии его величия.

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории", — обозначил возможные перспективы президент России.

Одно удовольствие для лингвиста и психолога изучать речи крупных чиновников и региональных начальников, которые в подавляющем большинстве являются членами или лояльны правящей партии, которая именует себя "партией власти". То есть партией номенклатуры.

Когда на вопрос президента в прямой телетрансляции министр сначала оправдывается, пытаясь замять вылезшие на свет абсурдные по смыслу косяки управления, а потом, смекнув, что попался, сходу сообщает главе государства, что "уже готовятся поправки" и "он абсолютно согласен", создается резонное ощущение номенклатурного шапито.

К сожалению, судя по анализу новостных сообщений из регионов, вертикаль власти чаще работает как тот самый федеральный министр. Если высшее должностное лицо в государстве лично не тормознет исполнение абсурдного решения, никто даже и не подумает что-либо предпринять, чтобы остановить торжество некомпетентности.

Пока не случится общероссийский скандал, к сожалению, зачастую и правоохранители не проснутся, если в происшествии нарисовался силуэт какой-либо политически значимой фигуры.

Такое положение дел является именно той реальностью, о которой уже пару десятков лет говорят с высоких трибун. Можно уже заранее составить текст речи, которую практически один в один повторяют большие начальники, заменяя статистические данные или добавляя объявления о каких-либо значимых решениях.

Не припомню ни одного новостного сообщения из практики "загнивающего" Запада, чтобы первое лицо государства призывало какую-либо правящую партию заставлять чиновников выполнять свои непосредственные обязанности. Суды выносить правовые решения, а полицию не подбрасывать наркотики. При этом ничего, кроме наличия той самой "политической воли", не мешает привести в чувство государственную систему России и обернуть ее на пользу граждан.