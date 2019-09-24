Михаил Амосов: как можно быть и либералом, и патриотом

Как можно быть одновременно и либералом, и партриотом? О своих политических убеждениях "Правде.Ру" рассказал российский общественный и политический деятель. Кандидат на должность губернатора Санкт-Петербурга на выборах 2019 года. Лидер Движения демократического обновления Михаил Амосов.



Депутат Амосов: Оппозиция должна контролировать деньги власти

Читайте начало интервью:

Михаил Амосов: контрольные органы должна возглавлять оппозиция

— Михаил Иванович, вы считаете себя необычным либералом. Хотя, судя по биографии, вы прямо должны быть просто такой очень либеральный либерал в квадрате. Насколько ваша позиция популярна в Петербурге?

— Насколько она популярна, станет ясно на выборах*.

— Расскажите, почему вы все-таки необычный либерал?

— Я считаю, что между либерализмом и патриотизмом нет никакого противоречия. Я считаю, что те идеи, которые приходились на мою политическую юность и молодость в конце 1980-х — начале 90-х годов, совершенно правильные и актуальны всегда. Это рыночная экономика, подотчетность власти людям — через выборы подотчетность, верховенство закона.

Эти либеральные идеи крайне актуальны и сегодня в России. Потому что если этих вещей становится мало, то общественная система дает сбои, она начинает плохо работать. Я считаю, что сегодня все это даже более актуально, особенно с точки зрения нашего дальнейшего развития.

Какие-то вещи мы получили за счет того, что рынок, даже не всегда цивилизованный, нам много что дал: полные полки товаров, гипермаркеты, большое количество автомобилей. В 1990 году в нашем городе было 350 тысяч машин примерно. А сейчас — два миллиона в городе с пятимиллионным населением.

То есть мы много приобрели просто за счет рыночной экономики. Мы стали ездить за рубеж и т. д. Но дальше без конкуренции в политике очень трудно организовать должный уровень конкуренции в экономике. А без этого экономика не может быть эффективной. Вот такая у меня гипотеза.

А другая сторона, что в отличие от каких-то наивных представлений в начале тех же 90-х мы понимаем, что те страны, которые такую модель выстроили в Западной Европе, в Северной Америке, — вовсе необязательно нам друзья. В силу геополитических обстоятельств вполне даже объективно оказывается, что у нас с ними есть противоречия, наверное, фундаментальные.

И это тоже надо осознать. Поэтому я считаю, что вот эти две части надо учитывать. Мы просто должны вместе с ними жить и понимать, что это так. И вот эти либеральные, демократические ценности, какие-то идеи нам нужны для развития, для того чтобы страна становилась лучше, чтобы государство становилось более эффективным.

— Под конкуренцией в политике что вы имеете ввиду? Вот на Украине было 40 кандидатов в президенты, но при этом никакой конкуренции.

— Нет, конкуренция все-таки была. Во всяком случае, они смогли поменять президента, который показывал неэффективность. Согласитесь, что Порошенко с треском проиграл…

— Но там ничего не изменилось.

— А это мы посмотрим. Кроме того, если уж говорить об Украине, там есть очень серьезные недоработки, серьезные недостатки в самой системе. На уровне регионов Украина не выбирает руководителей. Руководители областей там назначаются центральным правительством. Я считаю, это неэффективная система. Я общался в Крыму с людьми, еще когда Крым был украинским, до всех этих майданных событий.

Уже тогда очень многие были недовольны тем, что им прислали каких-то людей, которых они даже не знают, которые совершенно не в курсе местных особенностей… Да, они там иногда, может быть, политически даже были достаточно нормальные, их устраивали, но они все равно были не свои. Из Донецка, например, прислали, и эти люди решали свои какие-то бизнес-вопросы, находясь в крымской власти.

Это уже ненормально. Понятно, что они относились к Крыму как к какой-то, знаете, вотчине, которая дана на кормление, как в Средние века у нас было. Поэтому у Украины, конечно, уже давно есть недостатки в части демократизации. Но то, что они в состоянии корректировать курс через выборы, — это хорошо.

— Думаю, что курс они не очень скорректируют.

— Ну посмотрим. Скоро это уже будет понятнее.

— И крымчане были очень недовольны именно тем, что Киев присылал им людей не из Донецка, а из Львова. А это принципиально.

— На разных этапах по-разному было. В последний этап, после Майдана, да, стали присылать назначенцев с Западной Украины. А при Януковиче это были донецкие ребята. А до этого, опять же, были из западных.

Но крымчане были недовольны и близкими им по духу назначенцами с Донбасса. И вообще, везде в мире очень редко бывает, что какие-то пришлые посланцы-назначенцы управляют территорией лучше местных людей. И в любом случае должны быть выборы, политическая конкуренция.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

* Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019