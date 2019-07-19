Михаил Амосов: контрольные органы должна возглавлять оппозиция

Как культурная или вторая столица живет и чувствует себя? Какие задачи и проблемы стоят перед Санкт-Петербургом? Как власть приблизить к людям, сделать ее прозрачной и подотчетной? Об этом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы города Михаил Амосов.



Депутат Амосов: оппозиция должна контролировать деньги власти

— Михаил Иванович, вы уже участвовали в 2003 году в выборах губернатора. Тогда был такой период, что побеждал обычно тот, у кого было больше денег на избирательную кампанию.

— Нет, это не так. Деньги играют роль на выборах — это правда. Но я знаю случаи в Петербурге, когда люди, которые в десять раз меньше затратили денег на выборы, чем их соперники (скажем, в Государственную Думу в одномандатном округе), становились депутатами. У меня таких огромных финансовых отставаний от моих конкурентов не было. Но то, что я выиграл у людей, у которых было больше денег, в одномандатном округе, — это точно.

— Одномандатный округ — это все-таки немножко другое, чем выборы губернатора.

— На выборах губернатора то же самое. Хотя, наверное, все-таки нужно вносить какие-то ограничители с точки зрения возможности за счет денег решать выборную ситуацию. Это было бы правильно. И обеспечивать в этом смысле большее равенство кандидатов. Но, вообще говоря, все-таки решают люди. И люди в основном решают не из-за того, у кого там более красивая обертка, — люди смотрят на суть.

— Почему вы решили баллотироваться на пост мэра Санкт-Петербурга во второй раз после такого долгого перерыва?

— После 2003 года выборов у нас фактически не было, потому что Валентина Ивановна Матвиенко выиграла эти выборы и предполагался ее второй срок. И после этого не было выборов. Мы за нее голосовали в Законодательном собрании на второй срок. Я, кстати, голосовал против. Потом были такие же выборы Полтавченко. Я тогда поддерживал Оксану Дмитриеву.

— С чем вы идете на выборы? С какими лозунгами?

— Программа еще верстается. Поэтому во всех деталях я вам не расскажу.

— Но ваше мироощущение, главное, что надо сделать…

— Самое главное, что у нас есть задачи такого демократического развития, демократического обновления в городе. Мы должны сделать власть более подотчетной населению, создать такие институты в городе, которые бы заставляли власть в большей степени прислушиваться к мнению людей.

Например, у нас в городе 20 районов. И управляют ими главы районов, которые назначаются губернатором. А я считаю, что это пусть так и будет, но пусть рядом появятся выборные лица, которые будут заниматься проектами планировки, благоустройством, утверждать соответствующие проекты, пусть они разбираются с бюджетными вопросами.

Потому что, скажем, я живу в Калининском районе Петербурга. Там от 450 до 500 тысяч жителей — это уже такой очень немалый город по численности. И, в общем-то, в руках главы администрации района находится порядка десяти миллиардов рублей. Это же очень приличные деньги. Люди должны иметь возможность знать, на что и как они расходуются.

— Есть же какие-то надзорные инструменты: аудит, Счетная палата…

— Есть Счетная палата. Ее возглавляет бывший руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании. Он хороший человек. Но он же должен контролировать своих. Эффективность этого контроля вызывает большие сомнения, потому что его же поставила туда "Единая Россия", которая и руководит городскими и районными финансами.

Вся власть — "Единая Россия". Поэтому я считаю, что было бы правильно, если бы контрольные органы возглавляли представители оппозиционных партий. Так мы бы создали более эффективный механизм. Кроме того, все-таки Контрольно-счетная палата нацелена скорее на выявление нарушений. А в государственном управлении часто стоит задача оптимизации.

— Эффективности...

— Да, нахождения более эффективных решений. И вот тут нужно найти такие механизмы, которые позволяли бы, даже заставляли бы власть слышать людей. Сейчас же чиновник, какой бы он ни был добросовестный, не чувствует эту ответственность перед людьми. Потому что его назначили и у него начальник сверху. В этом смысле нужны депутаты. Их роль должна возрастать.

Мы должны договориться об этом. Должны быть такие правила: если какая-то партия формирует правительство города, то Контрольно-счетная палата отдается самой крупной оппозиционной партии. Понятно, там должны разные быть люди. В Санкт-Петербурге с этим очень хорошо. В нашем Законодательном собрании 50 мест, представлено шесть политических партий.

Законодательное собрание из двух частей: половина одномандатники (хотя там почти все из "Единой России"), а другие 25 депутатов — по партийным спискам. Так вот, при голосовании по партийным спискам "Единая Россия" получила меньше 50 процентов голосов. Так что другие партии тоже пользуются довольно большой поддержкой.

И, соответственно, мы могли бы найти там квалифицированных людей, которые эту работу выполняли бы. Конечно, там должны работать и представители той же "Единой России", но все-таки мне бы хотелось, чтобы глава контрольного органа не принадлежал к той партии, к которой принадлежит глава правительства. В своем субъекте мы вполне можем это сделать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019