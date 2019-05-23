История "спецназовца из Тюмени", который не захотел стрелять в народ

На днях ряд российских изданий опубликовали рассказы о некоем "спецназовце Министерства обороны", который явился в тюменский штаб сторонников Алексея Навального. И поведал о том, как некие "люди из Москвы" проводили опрос о готовности его, спецназовца и его спецназовских коллег стрелять по протестующим.



Какие тайны хранит спецназ?

Сразу поясним, почему в тюменский штаб. Потому что спецназовец якобы из части, расквартированной то ли в Тюмени, то ли в Тюменской новости (об этом в конце текста).

Ответом на этот вопрос стало решительное "нет" — и самого спецназовца, и его сослуживцев. Не будут они стрелять в народ, ни при каких условиях. "Я сомневаюсь, что вообще кто-то из Министерства обороны когда-либо применил бы оружие против мирных граждан", — цитирует, например, издание "Медиазона" посетителя тюменского штаба Навального.

Ну а теперь попробуем разобраться, что с этим рассказом не так.

Как следует из повествования, речь идет о спецназе ГРУ. Том самом, над которым наши украинские соседи за последние несколько лет одержали неисчислимое число побед. Впрочем, к делу это отношения не имеет. Имеет отношение тот факт, что есть Главное управление Генштаба ВС РФ, которое "главным разведывательным" перестало именоваться в 2010 году. То есть сейчас это спецназ ГУ ГШ ВС РФ. Может, и не так красиво как "спецназ ГРУ", но зато точно.

Буквоедство? Ок, переходим к другим пунктам. В современной политической истории России во время митингов и шествий — в том числе и сторонников Алексея Навального — происходили разные события, в том числе и неприятные.

Вопросы такие: в каких из них участвовал спецназ разведки российского Министерства обороны? Когда что спецназ ГРУ, что спецназ ГУ Генштаба участвовал в обеспечении безопасности на подобных мероприятиях?

Когда армия за последние два десятка лет выполняла функции, которые возложены на Министерство внутренних дел, полицию и внутренние войска (ныне Росгвардию)? И какими российскими законами регулируется участие армейских структур в охране митингов и пресечении нарушений закона на них? Очень хотелось бы узнать у активистов штаба Навального и авторов тех материалов, что рассказывали о "спецназовце, который отказался стрелять в народ".

Так же было бы интересно узнать, почему анкетирование некими "людьми из Москвы" проводилось в начале года, а до штаба Навального в Тюмени спецназовец добрался только в мае. Был в длительной командировке или все это время пребывал в душевных муках, пока не решился?

Так что вся эта история смахивает на выдумку, которая была сочинена в расчете на эмоциональную реакцию — "власти готовы отдать приказ стрелять по митингующим" и все в таком же духе. По большому счету, не так, чтобы уж что-то новое. Были уже ранее и "полицейские профсоюзы", и "поющие десантники". Теперь вот "совестливые спецназовцы" добавились. Из ГРУ, откуда б еще им взяться-то?

Ну и насчет "тюменского спецназовца". Издание Znak. com, которое тоже поучаствовало в распространении этой истории, приводит ответ из Министерства обороны. И вот, в частности, что там было сказано: "В Тюмени и Тюменской области никаких подразделений специального назначения Вооруженных сил России нет. Запечатленного на съемке сочетания элементов одежды и шевронов не существует ни в одном российском государственном ведомстве".

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