Они мяукают специально для нас: ученые открыли страшную правду кошек

Ученые заявили, что кошки мяукают специально для человека

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Долгое время учёные пытались объяснить, почему кошки мяукают. Также их интересовало, как пушистые домашние питомцы научились издавать эти звуки.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В результате исследований эксперты выяснили, что при общении между собой кошки используют запахи и определённые движения. Мяуканье же "предназначено" специально для общения с человеком, как сообщают интернет-источники.

Специалисты пришли к выводу, что кошки мяукают, пытаясь что-то "сказать" людям или о чём-то попросить. Без особой необходимости домашние питомцы не будут издавать мяукающие звуки.

Именно ради общения с человеком кошки и научились мяукать. Сама способность, по словам учёных, передаётся новым особям на генетическом уровне.

Кроме того, учёные пришли к ещё одному неожиданному выводу. Специалисты из Испании обнаружили, что домашние животные могут косвенно помочь человеку избавиться от аллергии на кошек.

Аллергия на пушистых питомцев постепенно проходит, если человек будет принимать небольшие дозы экстракта кошачьей перхоти. Благодаря новой методике лечения людям, страдающим от аллергии на котов, не придётся отказываться от своих домашних любимцев.