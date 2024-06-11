О чем говорит поза, в которой спит ваш питомец: вы будете удивлены

Стало известно, что значит поза для сна у животных

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У каждого счастливого владельца домашнего питомца, будь то кошка или собака, время от времени возникает вопрос: почему мой домашний любимец предпочитает спать в определенной позе?

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Учёные установили, что поза, в которой спит ваш питомец, может рассказать о его отношении к вам.

Рассмотрим некоторые из этих поз.

Ваш питомец вытягивается рядом с вами на всю свою длину. Обычно это характерно для собак, которые любят ложиться поближе к вашим рукам, чтобы вы могли их погладить в любой момент.

Кроме того, из этой позы собака может быстро вскочить и защитить вас в случае опасности. Так она хочет, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

Часто встречается ситуация, когда питомец спит у ваших ног или на краю кровати. Это не значит, что ваш любимец боится подойти ближе.

Скорее всего, он нашел самое безопасное место, чтобы вы случайно не раздавили его во сне. Здесь он чувствует себя в безопасности, особенно если это маленькое животное.

Вы просыпаетесь на самом краю кровати, а ваш пушистый друг занял все остальное пространство?

Видимо, он старательно вытеснял вас всю ночь. Стоит задуматься о его воспитании, ведь он явно желает захватить всю вашу территорию.

Такое поведение характерно для домашних животных, которые не боятся наказания и считают себя главными в доме.

Некоторые питомцы любят устроиться на наших коленях, когда мы спим, свернувшись калачиком.

В этом случае животное считает нас сильным и полностью нам доверяет, чувствуя себя защищённым.

Если вы спите рядом со своим партнёром, а ваш питомец стремится оказаться между вами, задумайтесь. Возможно, он ревнует и считает себя обделённым вашей любовью. Кроме того, там ему тепло и комфортно.

Многие животные любят спать прямо под одеялом, как их хозяева. Подобно людям, они чувствуют себя более защищёнными, когда спят под одеялом.