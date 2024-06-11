Чем нужно кормить кошку: эти ошибки совершает каждый второй хозяин

Эксперты назвали ошибки, которые совершает хозяин, когда кормит кошку

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наверное, споры между теми, кто кормит животных готовыми кормами, и сторонниками натурального питания так же вечны, как вопрос о первенстве курицы или яйца.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Попробуем разобраться, как правильно кормить четвероногого друга, чтобы и он был доволен, и ваш бюджет не пострадал.

Все согласятся, что наши любимые котики по своей природе являются хищниками. Более того, они облигатные хищники, то есть для полноценного питания им необходимы животные белки.

В природе существует три вида хищных животных: всеядные (например, медведи), факультативные (например, волки, шакалы и лисы), которые могут некоторое время питаться другими продуктами, и истинные хищники, к которым относятся наши коты и собаки, которым для полноценной жизни нужно мясо. Но можно ли кормить котов только натуральными продуктами? И не обманывает ли нас индустрия готовых кормов?

Все не так однозначно. Во-первых, нужно определить, что такое натуральное питание для кота? Мясо и субпродукты? Каша с мясом? Остатки еды со стола? К сожалению, диета, состоящая из каш или остатков пищи, не имеет ничего общего с правильным питанием для кошек.

Кроме того, в остатках "человеческой" еды может быть много соли и специй, что вредно для животных. Кормить кота только мясом тоже не выйдет — это дорого и не совсем полезно.

Сырое мясо, даже купленное в магазине, может быть источником гельминтов, а варка уничтожает полезные вещества.

Корма для кошек тоже бывают разного качества. Есть дешевые корма из супермаркетов, в которых больше злаков, чем мяса, и они не подходят для полноценного питания кошек. Хотя кошки их едят с удовольствием из-за вкусо-ароматических добавок.

Поэтому при выборе сухого корма нужно ориентироваться на состав, а не на упаковку. Предпочтение стоит отдавать кормам с высоким содержанием мяса (желательно свежего и дегидратированного), где мясные компоненты составляют 60-70% от общего состава.

Современные производители кормов, особенно из Америки и Канады, придерживаются принципа транспарентности, предоставляя полную информацию о составе своих продуктов. Покупатели могут узнать все о конкретной пачке корма, включая сертификацию и результаты лабораторных исследований.

Производители кормов также используют популярные диеты для людей при разработке своих продуктов. Например, палеодиета, основанная на рационе наших предков, нашла свое место и в кормлении домашних животных.

Качественные готовые корма подвергаются обработке при определенной температуре, что позволяет обеззаразить сырье и сохранить биологически активные элементы. Формулы кормов разрабатываются ветеринарными диетологами, учитывая все потребности кошек, включая предрасположенность к заболеваниям.

Если владелец самостоятельно составляет рацион для своего питомца, ему приходится учитывать все потребности конкретного животного. Готовые корма удобны в хранении и использовании.

Каждый владелец сам решает, чем кормить своего питомца — натуральными продуктами или готовыми кормами. Главное помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили, и должны обеспечить им все необходимое для долгой и здоровой жизни.