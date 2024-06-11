Эти породы собак ненавидят детей: ни в коем случае нельзя заводить их с грудничком

Многие дети обожают животных, особенно собак, ведь они становятся отличными компаньонами для игр.
Действительно, собака быстро находит общий язык с ребенком и с удовольствием проводит с ним все свое свободное время.
Однако существуют породы с трудным характером, которые не уживаются с детьми. Более того, такие породы требуют жесткого воспитания от опытного хозяина.
Вот пять пород, которые не подойдут для семьи с детьми:
Чехословацкая волчья собака
Как только фотографии этой породы появились в интернете, она сразу обрела множество поклонников: гибрид дикого карпатского волка и немецкой овчарки выглядит впечатляюще.
Волкособы не только выглядят как дикие животные, но и ведут себя соответственно: их трудно воспитывать, они агрессивны и своенравны.
Эти собаки не умеют лаять, но могут выть на луну. Кроме того, они могут напасть на хозяина, если сочтут его поведение агрессивным.
Детей они не воспринимают и могут легко укусить или обидеть их.
Акита-ину
Эта уважаемая порода собак родом из Японии. Японцы понимают, что акита-ину требует особого отношения и не станет обычным питомцем, с ними возможны только равноправные отношения.
Эта порода подходит только вдумчивому хозяину, который умеет уважать животное. Если ребенок начнет тискать акита-ину или случайно сделает ей больно, собака может укусить его в воспитательных целях.
Бойцовские собаки
Эти породы нуждаются в строгом воспитании: если правильно объяснить животному его место в иерархии семьи, оно будет любить и защищать ребенка.
Однако склонность к доминированию может сделать бойцовского пса агрессивным по отношению к ребенку, так как он будет бороться за свою роль в "стае".
Если вы хотите завести бойцовскую собаку, обязательно работайте с профессиональным кинологом.
Декоративные породы собак
Многие владельцы таких собак ошибочно полагают, что они безобидны и не требуют воспитания. На самом деле, из-за их маленького размера ребенок может случайно причинить им дискомфорт.
В ответ собака может укусить.
Ротвейлер
Как и бойцовские породы, ротвейлер требует твердого воспитания: правильно воспитанное животное не будет представлять опасности.
Однако эта порода нуждается в значительных физических нагрузках: при их отсутствии ротвейлер может стать агрессивным и непредсказуемым.
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