Эти породы собак ненавидят детей: ни в коем случае нельзя заводить их с грудничком

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Кинологи назвали породы собак, которые не любят детей

2:40
Зоосфера » Собаки

Многие дети обожают животных, особенно собак, ведь они становятся отличными компаньонами для игр.

Кинологи назвали породы собак, которые не любят детей
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Действительно, собака быстро находит общий язык с ребенком и с удовольствием проводит с ним все свое свободное время.

Однако существуют породы с трудным характером, которые не уживаются с детьми. Более того, такие породы требуют жесткого воспитания от опытного хозяина.

Вот пять пород, которые не подойдут для семьи с детьми:

Чехословацкая волчья собака

Как только фотографии этой породы появились в интернете, она сразу обрела множество поклонников: гибрид дикого карпатского волка и немецкой овчарки выглядит впечатляюще.
Волкособы не только выглядят как дикие животные, но и ведут себя соответственно: их трудно воспитывать, они агрессивны и своенравны.

Эти собаки не умеют лаять, но могут выть на луну. Кроме того, они могут напасть на хозяина, если сочтут его поведение агрессивным.

Детей они не воспринимают и могут легко укусить или обидеть их.

Акита-ину

Эта уважаемая порода собак родом из Японии. Японцы понимают, что акита-ину требует особого отношения и не станет обычным питомцем, с ними возможны только равноправные отношения.

Эта порода подходит только вдумчивому хозяину, который умеет уважать животное. Если ребенок начнет тискать акита-ину или случайно сделает ей больно, собака может укусить его в воспитательных целях.

Бойцовские собаки

Эти породы нуждаются в строгом воспитании: если правильно объяснить животному его место в иерархии семьи, оно будет любить и защищать ребенка.

Однако склонность к доминированию может сделать бойцовского пса агрессивным по отношению к ребенку, так как он будет бороться за свою роль в "стае".

Если вы хотите завести бойцовскую собаку, обязательно работайте с профессиональным кинологом.

Декоративные породы собак

Многие владельцы таких собак ошибочно полагают, что они безобидны и не требуют воспитания. На самом деле, из-за их маленького размера ребенок может случайно причинить им дискомфорт.

В ответ собака может укусить.

Ротвейлер

Как и бойцовские породы, ротвейлер требует твердого воспитания: правильно воспитанное животное не будет представлять опасности.

Однако эта порода нуждается в значительных физических нагрузках: при их отсутствии ротвейлер может стать агрессивным и непредсказуемым.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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