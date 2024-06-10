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Это поведение кошек говорит о том, что дома не все в порядке: ключевые признаки

Эксперты назвали признаки того, что дома не все в порядке

1:15
Зоосфера » Кошки

С давних времён считалось, что кошка является магическим существом, способным видеть злых духов и нечистую силу.

Эксперты назвали признаки того, что дома не все в порядке
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Также животное может рассказать о том, какая энергия царит в доме. К мнению кошки стоит прислушаться: она плохого не посоветует.

Признаки наличия отрицательной энергии в доме:

  • Кошка не находит себе места, выглядит нервной и напряженной. Им трудно отдохнуть и расслабиться, и из-за недосыпания животное становится более раздражительным.
  • Атакует невидимого противника. Важно уметь отличать настоящую атаку от игр и шалостей. Если кошка явно нервничает, злится и проявляет агрессию, значит, в доме неспокойная атмосфера.
  • Смотрит в пустое место немигающим взглядом. Если это происходит регулярно, стоит задуматься о смене места жительства.
  • Проявляет страх. Если кошка встает на "дыбы", шипит, изгибается, а вокруг всё спокойно, это явный признак неблагоприятного места.
  • Кот ушёл из дома. Когда ему надоедает присутствие чего-то необъяснимого, он предпочитает отправиться в неизвестность или искать новых хозяев.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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