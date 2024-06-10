Какой вред питомцам наносит окружающая среда: ответ специалистов

Эксперты ответили, какой вред питомцам наносит окружающая среда

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Британские учёные провели исследование, чтобы выяснить, оказывают ли домашние животные негативное влияние на окружающую среду.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование показало, что питомцы влияют на экологию больше, чем некоторые современные гаджеты.

Результаты исследования опубликованы в интернете. Учёные рассчитали приблизительное количество продуктов, потребляемых собакой.

Выяснилось, что за год среднестатистическая собака съедает 165 килограммов мяса и 100 килограммов зерновых.

Для производства этого объема продуктов требуется энергия в 130 гигаджоулей. Для сравнения, автомобиль, чтобы проехать 10 000 километров, потребляет лишь 55 гигаджоулей.

Таким образом, собаки косвенно наносят больший вред окружающей среде, чем транспортные средства.

Британские специалисты также провели другие сравнительные исследования и обнаружили, что воздействие кота на окружающую среду сопоставимо с выбросами от большого фургона.

Хомяк по своему влиянию на экологию сравним с плазменным телевизором, а аквариумная рыбка — со смартфоном.