Какие животные предсказывают землетрясения: каждому стоит завести одного такого

Многие люди знают, что их домашние питомцы способны предсказать изменение погоды и другие явления, однако с научной точки зрения многие удивительные истории о домашних "экстрасенсах" проверить невозможно.
Тогда ученые решили подойти к этому вопросу иначе: отправить животных в регионы, где часто происходят землетрясения, и наблюдать за ними.
Инициатива принадлежит зарубежным специалистам. В исследовании участвовали собаки, овцы и коровы.
Эксперты следили за сейсмической активностью и оценивали поведение животных. Выяснилось, что они способны предсказать землетрясение за два часа до его начала.
Поведение животных заметно меняется.
Однако, предсказания становятся более точными, если наблюдать за несколькими животными одновременно. Ученым пока не удалось выяснить, как именно животные улавливают сейсмологическую активность.
Эксперты предполагают, что не только собаки, овцы и коровы, но и другие животные могут предсказывать землетрясения.
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