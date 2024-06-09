Какие животные предсказывают землетрясения: каждому стоит завести одного такого

Эксперты рассказали, какие животные предсказывают землетрясения

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди знают, что их домашние питомцы способны предсказать изменение погоды и другие явления, однако с научной точки зрения многие удивительные истории о домашних "экстрасенсах" проверить невозможно.

Фото: www.flickr.com by Alberto Cabello from Vitoria Gasteiz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Тогда ученые решили подойти к этому вопросу иначе: отправить животных в регионы, где часто происходят землетрясения, и наблюдать за ними.

Инициатива принадлежит зарубежным специалистам. В исследовании участвовали собаки, овцы и коровы.

Эксперты следили за сейсмической активностью и оценивали поведение животных. Выяснилось, что они способны предсказать землетрясение за два часа до его начала.

Поведение животных заметно меняется.

Однако, предсказания становятся более точными, если наблюдать за несколькими животными одновременно. Ученым пока не удалось выяснить, как именно животные улавливают сейсмологическую активность.

Эксперты предполагают, что не только собаки, овцы и коровы, но и другие животные могут предсказывать землетрясения.