Какие действия заставят собаку перестать воспринимать вас всерьез: не допустите ошибку

Кинологи назвали действия, которые не вызывают уважение у собак

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чтобы отношения с собакой были гармоничными, важно ответственно подходить к её воспитанию. Собака — это не растение, которое может вырасти само по себе, при минимальном участии хозяина. Если вы будете слишком добрыми и мягкими, пес рано или поздно начнет командовать вами.

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Какие ошибки чаще всего приводят к тому, что собака перестает считать человека своим хозяином:

Не стоит разрешать животному спать вместе с вами. В дикой природе вожак стаи занимает самое удобное место, соответствующее его статусу, а остальные члены стаи могут находиться только поблизости.

Еще одна серьезная ошибка: сначала кормить собаку, а потом обслуживать себя. По законам природы, сначала ест глава стаи, и только потом остальные члены приступают к еде.

Пресекайте проявления пищевой агрессии: если собака рычит на вас возле миски с едой, значит, она пытается вас отогнать. В глазах животного вы становитесь ниже его по иерархии.

Не позволяйте собаке тянуть вас на прогулке и бежать домой впереди вас. Сначала идет человек, и только потом — домашний питомец.

Если пес отказывается выполнять команду, он ставит под сомнение ваше лидерство. Не игнорируйте неподчинение: настойчиво повторите команду снова.