Эта порода кошек может охотиться на змей: главного охотника рассекретили

Эксперты назвали породу кошек, которая умеет охотится на змей

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Известно, что кошки являются отличными охотниками, и особенно их интересуют птицы и грызуны. Однако некоторые породы способны справиться с более крупной добычей.

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Немного о породе

При упоминании сибирских кошек на ум приходит персонаж из народных сказок Котофей Иванович, прибывший "из сибирских лесов воеводою". К этой же разновидности можно отнести таких сказочных персонажей, как Кот-Баюн и кошка Муренка из сказа Бажова про "Серебряное копытце".

Во время освоения Сибири переселенцы привозили с собой кошек для защиты съестных припасов от грызунов. Домашние кошки могут давать потомство от диких лесных котов. Характер и охотничьи качества котят формируются в первые три месяца жизни, когда мать учит их взаимодействовать с людьми и охотиться.

Потомство от кошки-крысолова всегда высоко ценилось.

Сибирская кошка и охота

Так появились суровые и крупные коты, способные ловить даже зайцев или хорьков, и справляться с ядовитыми змеями. Этих котов стали называть сибирскими, а международное признание они получили только в 90-е годы XX века.

Внешний вид

Вес сибирского кота может достигать восьми килограммов, а кошки — шести килограммов. У них полудлинная шерсть с водонепроницаемым остевым волосом и плотным подшерстком, допускается любой окрас, кроме абиссинского и коричневого. Характерны кисточки на ушах, воротник из удлиненной шерсти на шее, пушистые "штанишки" на задних лапах и пушистый хвост, напоминающий лисий.

Глаза большие и округлые, морда широкая и округлая, туловище мускулистое и удлиненное, грудь широкая, конечности длинные и мускулистые, лапы округлые с пучками шерсти между пальцами, хвост средней длины с закругленным кончиком.

Сибирские кошки — превосходные охотники и даже рыбаки, хорошо ладят с собаками, могут за себя постоять, поддаются дрессировке и могут выучить различные трюки. Голос у них негромкий, а к посторонним людям они относятся с недоверием.

Уход за шерстью несложен, но важно приучить животное к расчесыванию, особенно во время линьки. Здоровые сибирские кошки не склонны к образованию колтунов и редко вызывают аллергию.

Сибирские кошки рано достигают половой зрелости (в 5-6 месяцев), а в помете обычно около 6 котят. Эти кошки обладают крепким здоровьем и долгожительством благодаря условиям, в которых сформировалась порода.