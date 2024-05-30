Какие продукты запрещены собакам: черный список таких желанных позиций

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Ветеринары назвали запретные для собак продукты

3:09
Зоосфера » Собаки

Многие собаки умело манипулируют своими хозяевами, выпрашивая лакомства со стола. Их очаровательные глазки сложно игнорировать. Кроме того, некоторые собаки способны украсть еду со стола, залезть в хозяйскую сумку или мусорное ведро.

Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Шоколад

В этом популярном лакомстве содержится теобромин, который опасен для собак, особенно в горьком шоколаде. Токсичной дозой является 20 мг теобромина на 1 кг массы животного, что соответствует 4 граммам горького шоколада на 1 кг веса собаки. Доза от 100 до 300 мг/кг может быть смертельной. Симптомы отравления включают рвоту, диарею, учащенный пульс, судороги. Для спасения собаки необходимо вызвать рвоту, дать энтеросорбент и срочно обратиться к ветеринару. Опасными также могут быть чай, кофе, какао и кофейная гуща.

Ксилит

Этот заменитель сахара чрезвычайно опасен для собак. Он входит в состав продуктов для больных диабетом, жевательной резинки без сахара, зубной пасты и ополаскивателей для рта. Доза 0,1 г на 1 кг веса животного вызывает гипогликемический шок, а 1 г/кг может вызвать некроз печени. Для собаки массой 4 кг смертельной может стать одна пачка жевательной резинки. В случае отравления нужно вызвать рвоту, напоить собаку сладкой водой и обратиться к ветеринару.

Лук и чеснок

Эти продукты содержат вещества, разрушающие эритроциты, что может привести к гемолитической анемии, слабости и учащенному сердцебиению. Доза 0,5% от массы тела является токсичной. Опасность сохраняется даже после тепловой обработки.

Орехи

Все орехи слишком жирные для собак, но некоторые виды особенно опасны. Грецкие орехи могут поражать нервную систему, макадамия и мускатный орех вызывают повышение температуры и судороги.

Авокадо

Может вызвать расстройство кишечника, аллергию и затрудненное дыхание.

Виноград, изюм и черная смородина

Эти ягоды могут вызвать поражение почек. Симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, гипотермию, слюноотделение, заторможенность, проблемы с мочеиспусканием, жажду, боли в животе. Эти симптомы появляются в течение суток, поэтому необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Алкоголь

Этиловый спирт вызывает отравление у собак. Давать пиво или вино ради смеха опасно, а лечение водкой может привести к коме и гибели. Отравление может вызвать и поедание забродивших фруктов или сырого дрожжевого теста.

Грибы

Вызывают диарею и поражают клетки печени.

Поваренная соль

Избыток соли может вызвать судороги, отек мозга и даже смерть животного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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