Какие продукты запрещены собакам: черный список таких желанных позиций

Многие собаки умело манипулируют своими хозяевами, выпрашивая лакомства со стола. Их очаровательные глазки сложно игнорировать. Кроме того, некоторые собаки способны украсть еду со стола, залезть в хозяйскую сумку или мусорное ведро.
Шоколад
В этом популярном лакомстве содержится теобромин, который опасен для собак, особенно в горьком шоколаде. Токсичной дозой является 20 мг теобромина на 1 кг массы животного, что соответствует 4 граммам горького шоколада на 1 кг веса собаки. Доза от 100 до 300 мг/кг может быть смертельной. Симптомы отравления включают рвоту, диарею, учащенный пульс, судороги. Для спасения собаки необходимо вызвать рвоту, дать энтеросорбент и срочно обратиться к ветеринару. Опасными также могут быть чай, кофе, какао и кофейная гуща.
Ксилит
Этот заменитель сахара чрезвычайно опасен для собак. Он входит в состав продуктов для больных диабетом, жевательной резинки без сахара, зубной пасты и ополаскивателей для рта. Доза 0,1 г на 1 кг веса животного вызывает гипогликемический шок, а 1 г/кг может вызвать некроз печени. Для собаки массой 4 кг смертельной может стать одна пачка жевательной резинки. В случае отравления нужно вызвать рвоту, напоить собаку сладкой водой и обратиться к ветеринару.
Лук и чеснок
Эти продукты содержат вещества, разрушающие эритроциты, что может привести к гемолитической анемии, слабости и учащенному сердцебиению. Доза 0,5% от массы тела является токсичной. Опасность сохраняется даже после тепловой обработки.
Орехи
Все орехи слишком жирные для собак, но некоторые виды особенно опасны. Грецкие орехи могут поражать нервную систему, макадамия и мускатный орех вызывают повышение температуры и судороги.
Авокадо
Может вызвать расстройство кишечника, аллергию и затрудненное дыхание.
Виноград, изюм и черная смородина
Эти ягоды могут вызвать поражение почек. Симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, гипотермию, слюноотделение, заторможенность, проблемы с мочеиспусканием, жажду, боли в животе. Эти симптомы появляются в течение суток, поэтому необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Алкоголь
Этиловый спирт вызывает отравление у собак. Давать пиво или вино ради смеха опасно, а лечение водкой может привести к коме и гибели. Отравление может вызвать и поедание забродивших фруктов или сырого дрожжевого теста.
Грибы
Вызывают диарею и поражают клетки печени.
Поваренная соль
Избыток соли может вызвать судороги, отек мозга и даже смерть животного.
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