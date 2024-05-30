Какие продукты запрещены собакам: черный список таких желанных позиций

Ветеринары назвали запретные для собак продукты

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие собаки умело манипулируют своими хозяевами, выпрашивая лакомства со стола. Их очаровательные глазки сложно игнорировать. Кроме того, некоторые собаки способны украсть еду со стола, залезть в хозяйскую сумку или мусорное ведро.

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Шоколад

В этом популярном лакомстве содержится теобромин, который опасен для собак, особенно в горьком шоколаде. Токсичной дозой является 20 мг теобромина на 1 кг массы животного, что соответствует 4 граммам горького шоколада на 1 кг веса собаки. Доза от 100 до 300 мг/кг может быть смертельной. Симптомы отравления включают рвоту, диарею, учащенный пульс, судороги. Для спасения собаки необходимо вызвать рвоту, дать энтеросорбент и срочно обратиться к ветеринару. Опасными также могут быть чай, кофе, какао и кофейная гуща.

Ксилит

Этот заменитель сахара чрезвычайно опасен для собак. Он входит в состав продуктов для больных диабетом, жевательной резинки без сахара, зубной пасты и ополаскивателей для рта. Доза 0,1 г на 1 кг веса животного вызывает гипогликемический шок, а 1 г/кг может вызвать некроз печени. Для собаки массой 4 кг смертельной может стать одна пачка жевательной резинки. В случае отравления нужно вызвать рвоту, напоить собаку сладкой водой и обратиться к ветеринару.

Лук и чеснок

Эти продукты содержат вещества, разрушающие эритроциты, что может привести к гемолитической анемии, слабости и учащенному сердцебиению. Доза 0,5% от массы тела является токсичной. Опасность сохраняется даже после тепловой обработки.

Орехи

Все орехи слишком жирные для собак, но некоторые виды особенно опасны. Грецкие орехи могут поражать нервную систему, макадамия и мускатный орех вызывают повышение температуры и судороги.

Авокадо

Может вызвать расстройство кишечника, аллергию и затрудненное дыхание.

Виноград, изюм и черная смородина

Эти ягоды могут вызвать поражение почек. Симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, гипотермию, слюноотделение, заторможенность, проблемы с мочеиспусканием, жажду, боли в животе. Эти симптомы появляются в течение суток, поэтому необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Алкоголь

Этиловый спирт вызывает отравление у собак. Давать пиво или вино ради смеха опасно, а лечение водкой может привести к коме и гибели. Отравление может вызвать и поедание забродивших фруктов или сырого дрожжевого теста.

Грибы

Вызывают диарею и поражают клетки печени.

Поваренная соль

Избыток соли может вызвать судороги, отек мозга и даже смерть животного.