Само очарование: породы кошек, которые покорят вас своей милотой

Кошки — одни из самых популярных домашних животных, и неудивительно, что среди множества пород выделяются те, которые считаются особенно милыми.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported