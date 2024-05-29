Многие владельцы кошек не спешат стерилизовать своих питомцев даже после первой беременности, полагая, что кошки также стремятся к материнству и счастью от этого опыта.
Эти владельцы считают раннюю стерилизацию жесткой мерой, так как считают, что кошка может остаться неудовлетворенной без возможности вырастить потомство.
Вопрос о том, действительно ли животные стремятся к размножению, остается сложным, так как невозможно прямо выяснить их желания. Однако эксперты считают, что кошки не имеют конкретного желания к размножению.
В естественных условиях кошки следуют инстинкту сохранения вида, но когда котята достигают взрослого возраста, материнские чувства угасают.
Родственные связи для кошек не имеют значения: они воспринимают взрослых особей как конкурентов, а не потомство.
Что касается профессионального разведения, здесь существует сложный баланс. Роды не приносят дополнительного здоровья, и принудительное размножение может сократить продолжительность жизни кошки.
Следовательно, забота о здоровье питомцев важна. Необходимо помнить, что стерилизованные кошки, которые не имели потомства, часто живут дольше и реже страдают от хронических заболеваний.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.