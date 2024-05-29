Хотят ли кошки становиться мамами: нелегкая судьба домашних пушистиков

Стало известно, хочет ли кошка стать мамой

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек не спешат стерилизовать своих питомцев даже после первой беременности, полагая, что кошки также стремятся к материнству и счастью от этого опыта.

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Эти владельцы считают раннюю стерилизацию жесткой мерой, так как считают, что кошка может остаться неудовлетворенной без возможности вырастить потомство.

Вопрос о том, действительно ли животные стремятся к размножению, остается сложным, так как невозможно прямо выяснить их желания. Однако эксперты считают, что кошки не имеют конкретного желания к размножению.

В естественных условиях кошки следуют инстинкту сохранения вида, но когда котята достигают взрослого возраста, материнские чувства угасают.

Родственные связи для кошек не имеют значения: они воспринимают взрослых особей как конкурентов, а не потомство.

Что касается профессионального разведения, здесь существует сложный баланс. Роды не приносят дополнительного здоровья, и принудительное размножение может сократить продолжительность жизни кошки.

Следовательно, забота о здоровье питомцев важна. Необходимо помнить, что стерилизованные кошки, которые не имели потомства, часто живут дольше и реже страдают от хронических заболеваний.