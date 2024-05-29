Как правильно искупать кота: советы экспертов

Ветеринары рассказали, как искупать кота

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Купание вашего кота или кошки может быть настоящим испытанием как для вас, так и для вашего питомца. Многие животные крайне не любят это занятие и испытывают панический страх. В результате, хозяин часто сталкивается с исцарапанными руками, а сама кошка — со стрессом.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты поделились советами о том, как сделать этот процесс более спокойным.

Причины купания могут быть разными: от обнаружения паразитов и загрязнения меха до наличия кожных болезней или подготовки к участию в выставке.

Однако, стоит помнить, что чрезмерное купание может быть вредным. Это стресс для животного и снижает его иммунитет. Поэтому, если возможно, лучше использовать специальные шампуни для животных.

Подготовка к купанию включает в себя вычесывание длинной шерсти, обрезку когтей за несколько дней до процедуры и подготовку шампуня и полотенец.

Есть несколько вещей, которых стоит избегать во время купания: не используйте холодную воду, не купайте животное сразу после еды, и следите, чтобы вода не попадала в уши.

При самом купании важно контролировать температуру воды и воздуха, обеспечить скользящую поверхность на дне ванны, и избежать попадания воды в уши. Помните о мягком и рассеянном потоке воды, чтобы не напугать питомца.

После мытья, аккуратно промойте шерсть и просушите ее полотенцем, а затем уложите питомца на подстилку рядом с источником тепла. Важно помнить о безопасности и удобстве вашего питомца во время этого процесса.