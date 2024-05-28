Опасными в весеннем лесу могут быть не только крупные хищники: какие опасности поджидают мирных жителей

Инженер-таксатор Полей рассказал об опасностях в весеннем лесу

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Много сказано о том, что крупные хищники, такие как медведи и лоси, могут представлять опасность, особенно в мае, когда у них наступает гон. Однако неприятности могут возникнуть и при встрече на лесной тропе с ежиком или лисой.

Фото: openverse.org by kindl_jiri is licensed under CC BY-ND 2.0.

После зимнего голода животные начинают выходить к людям, особенно к дачникам, которые активно работают на своих участках. Мусор и запах пищевых отходов привлекают лесных обитателей, сообщает RuNews24.

Эксперты предупреждают: ежики, кажущиеся безобидными, на самом деле являются носителями множества инфекций.

"Это желтая лихорадка, сальмонеллез, лептоспироз, стригущий лишай. Заразиться можно не только от укуса, но и от иголок. Кроме того, в иголках могут скрываться клещи и блохи. Ни в коем случае не приносите ежика домой — он представляет потенциальную угрозу для ваших домашних животных", — рассказал старший инженер-таксатор Самарского филиала ФГБУ "Рослесинфорг" Петр Полей.

Лису можно встретить не только в лесу, но и в дачных поселках, а также в окрестностях городов. Некоторые из них настолько привыкли к людям, что специально выходят к ним, часто привлекаясь свалками и помойками. Однако лисы чаще всего остаются дикими животными и могут быть переносчиками бешенства.

Здесь действует правило, как со змеями — любая лиса априори считается больной. Не нужно подходить, пытаться покормить, погладить или сфотографировать. Бешеная лиса может проявлять чрезвычайную агрессию. Если лиса нападает, лучше защищаться чем-то крепким, например, палкой или рюкзаком. Если лиса забрела на ваш участок или в город, звоните в местную администрацию или МЧС.