Самые легкие породы собак: подойдут для любого начинающего

Кинологи назвали самые простые породы собак

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки пользуются большой популярностью как домашние питомцы, в связи с этим многие люди задумываются о том, чтобы завести себе собаку.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Однако для начинающих не рекомендуется выбирать "сложные" породы, такие как кавказская овчарка, бойцовские собаки, аргентинский дог, тибетский мастиф и другие, которые требуют от хозяина твёрдого характера, глубоких знаний в области дрессировки и много времени.

Поэтому следует обратить внимание на три породы, которые отлично подходят для новичков.

Йоркширский терьер

Эти собаки обладают дружелюбным характером и не будут создавать проблем для своих хозяев. Они могут заниматься своими делами, если им предоставить игрушки. Йоркширские терьеры легко обучаются и быстро устанавливают хорошие отношения с хозяином, что делает их отличным выбором для новичков.

Лабрадор

Эти собаки дружелюбны ко всем домашним животным и могут с лёгкостью уживаться с другими питомцами в доме. Они не проявляют агрессии на прогулках, что позволяет хозяину чувствовать себя спокойно. Однако стоит помнить, что лабрадорам требуется много физической активности.

Пудель

Существует несколько разновидностей пуделей, различающихся по размеру и внешнему виду, но все они представляют собой прекрасный выбор для своих владельцев. Пудели легко находят общий язык с человеком и послушны. Их можно успешно дрессировать, а также обучать различным трюкам, благодаря чему они считаются одной из самых умных пород в мире.