Самые легкие породы собак: подойдут для любого начинающего

Собаки пользуются большой популярностью как домашние питомцы, в связи с этим многие люди задумываются о том, чтобы завести себе собаку.
Однако для начинающих не рекомендуется выбирать "сложные" породы, такие как кавказская овчарка, бойцовские собаки, аргентинский дог, тибетский мастиф и другие, которые требуют от хозяина твёрдого характера, глубоких знаний в области дрессировки и много времени.
Поэтому следует обратить внимание на три породы, которые отлично подходят для новичков.
Йоркширский терьер
Эти собаки обладают дружелюбным характером и не будут создавать проблем для своих хозяев. Они могут заниматься своими делами, если им предоставить игрушки. Йоркширские терьеры легко обучаются и быстро устанавливают хорошие отношения с хозяином, что делает их отличным выбором для новичков.
Лабрадор
Эти собаки дружелюбны ко всем домашним животным и могут с лёгкостью уживаться с другими питомцами в доме. Они не проявляют агрессии на прогулках, что позволяет хозяину чувствовать себя спокойно. Однако стоит помнить, что лабрадорам требуется много физической активности.
Пудель
Существует несколько разновидностей пуделей, различающихся по размеру и внешнему виду, но все они представляют собой прекрасный выбор для своих владельцев. Пудели легко находят общий язык с человеком и послушны. Их можно успешно дрессировать, а также обучать различным трюкам, благодаря чему они считаются одной из самых умных пород в мире.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.