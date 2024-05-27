Как об стенку горох: как понять, что ваша собака глухая

Ветеринары ответили, как понять, что ваша собака глухая

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Поведение глухой собаки может сходиться с поведением здоровой, поэтому важно обращать больше внимания на питомца, чтобы выявить возможные проблемы.

Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Собаки обладают удивительным слухом, способным улавливать звуки, которые человеку недоступны.

Несмотря на их острые слуховые способности, эти животные могут потерять слух в результате старения, заболеваний или травм.

Различные здоровотные проблемы могут привести к потере слуха у вашей собаки, при этом генетика играет значительную роль.

Глухота — это конкретное нарушение слуха, которое может быть как частичным, так и полным. Эксперты отмечают, что потеря слуха у собак может оставаться незамеченной для человеческого наблюдателя, если не обращать внимание на изменения в поведении животного.

Причины глухоты могут быть разнообразны: от наследственности до болезней или скрытых инфекций.

Некоторые наследственные заболевания нельзя предотвратить, но многие другие причины потери слуха могут быть обработаны. Хотя не всегда возможно исправить ситуацию, попытка ведения лечения всегда лучше, чем бездействие.

Признаки глухоты могут включать странное поведение вашей собаки. Например, агрессивность может быть связана с потерей слуха, так как животное может постоянно чувствовать себя напуганным. Неспособность воспринимать окружающее может привести к постоянному стрессу у собаки, что в конечном итоге может привести к агрессивному поведению.

Также стоит обращать внимание на изменения в поведении во время сна. Если ваша собака начинает просыпаться раньше обычного или проявляет беспокойство, это может быть признаком проблем со слухом.

Можете ли вы заметить, что ваш питомец мотает головой или испытывает затруднения с равновесием? Постепенная потеря слуха может привести к тому, что собака начнет хуже слышать с одного уха. Это может сделать ее менее реагирующей на ваши команды и голос.

Обращайте внимание на состояние ушей вашей собаки. Если вы замечаете странные выделения или предметы в ухе, это может указывать на инфекцию или блокировку. При наличии таких признаков важно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения.

В случае потери слуха ваша собака может требовать специального ухода и поддержки. Обратитесь к ветеринару, чтобы получить рекомендации по дальнейшим действиям и обеспечить вашему питомцу наилучший уход и качество жизни.