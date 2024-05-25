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Почему кошка спит на груди человека: несколько объяснений

Эксперты дали ответ, из-за чего кошка спит на груди у кошки

1:55
Зоосфера » Кошки

Существует несколько причин, почему кошка может лежать или спать на груди человека, и делают они это только с любимыми хозяевами.

Эксперты дали ответ, из-за чего кошка спит на груди у кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Некоторые кошки, безусловно, более склонны к такому поведению, чем другие, и это зависит от их личности.

Одни кошки предпочитают находиться рядом, прижимаясь к человеку, в то время как другие быстро перевозбуждаются и не являются большими поклонниками физического контакта. Большинство кошек предпочитает нечто среднее.

Эксперты перечислили причины, по которым кошка любит прижиматься или лежать на груди хозяина.

Привязанность к хозяину

Кошки настороженно относятся к незнакомцам и вряд ли проявят привязанность к людям, которых не знают или которые им не нравятся. Если кошке нравится лежать на груди человека, скорее всего, это потому, что она видит в нём не угрозу, а испытывает тёплые чувства.

Попытка сблизиться

Кошки используют запах как признак территории и обладания. Питомец, который любит лежать на груди человека, может пытаться оставить на нём свой запах в качестве метки или знака того, что он принадлежит ей.

Доверие

Кошки спят до 16 часов в сутки, и в это время они наиболее уязвимы. Кошка, которая предпочитает спать на коленях или груди хозяина, показывает, насколько она ему доверяет.

Естественные инстинкты

Кошки по своей природе склонны делать вещи, которые напоминают им о материнской привязанности. Сон на груди того, кого они любят и кому доверяют, соответствует этим привычкам.

Поиск тепла и успокаивающего биения сердца

Кошки, которые любят своих хозяев, часто ищут тепло и биение сердца как сигналы связи. Это идет из детства, когда котята лежали вместе, используя друг друга в качестве "подушек".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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