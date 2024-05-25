Секретная техника как гладить кошку: 10 из 10 пушистиков остались довольны

Стало известно, как правильно гладить кошку

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка отворачивается, когда вы её гладите, вероятно, вы делаете что-то не так. Рассказываем, как правильно гладить кошку, чтобы ей это нравилось.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как гладить кошку правильно

Кошки особенно любят, когда их чешут под подбородком и между ушами. Избегайте прикосновений к животу, лапам и, особенно, к хвосту.

Обращайте внимание на поведение кошки во время поглаживаний. Если она мурлыкает и её уши направлены вперёд, значит, ей нравится.

Если кошка отворачивается, старается отодвинуться или подергивается, это признак неудовольствия. В таком случае лучше прекратить. Уважайте личные границы своей кошки, это основное правило при взаимодействии с питомцем.

Учитывайте индивидуальность вашего кота: одни кошки обожают ласку, другие — более независимы.