Секретная техника как гладить кошку: 10 из 10 пушистиков остались довольны

Если ваша кошка отворачивается, когда вы её гладите, вероятно, вы делаете что-то не так. Рассказываем, как правильно гладить кошку, чтобы ей это нравилось.
Кошки особенно любят, когда их чешут под подбородком и между ушами. Избегайте прикосновений к животу, лапам и, особенно, к хвосту.
Обращайте внимание на поведение кошки во время поглаживаний. Если она мурлыкает и её уши направлены вперёд, значит, ей нравится.
Если кошка отворачивается, старается отодвинуться или подергивается, это признак неудовольствия. В таком случае лучше прекратить. Уважайте личные границы своей кошки, это основное правило при взаимодействии с питомцем.
Учитывайте индивидуальность вашего кота: одни кошки обожают ласку, другие — более независимы.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.