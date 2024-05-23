Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками

Эксперты ответили, как выразить любовь своему коту

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки могут выражать свою любовь и привязанность к хозяину различными способами.

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Например, когда человек возвращается домой после долгого дня, кошки встречают его, трутся о ноги и обвивают их своим хвостом.

Но какими еще способами они это делают? И самое главное, как показать питомцу, что хозяин тоже его любит? Ведь простого кормления и ласки недостаточно.

Первый способ

Кошка может пристально смотреть вам в глаза и прищуриваться. Вы можете повторить этот жест, чтобы питомец понял, что его чувства взаимны.

Второй способ

Протяните указательный палец на уровне носа вашего пушистого друга. Если он коснется носом кончика пальца, это признак дружбы.

Третий способ

Кошка может бодаться, подходя и дотрагиваясь до вашего лица. Это показывает их любовь и привязанность. В такие моменты не стоит отталкивать питомца.

Четвертый способ

Попробуйте поговорить с кошкой, она обязательно оценит это внимание.

Пятый способ

Если кошка начинает вылизывать руки хозяина, не прогоняйте её. Так она выражает заботу. В ответ можно просто погладить её по спинке.