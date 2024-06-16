Вот почему важно есть суперфуды: они улучшают здоровье

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Суперфуды защищают от разных видов рака

1:35
Здоровье

Выбирая здоровое питание, попробуйте включить в него суперфуды — это может принести большую пользу вашему здоровью!

Суперфуды защищают от разных видов рака
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Суперфуд — это термин, который обычно описывает пищу, содержащую много витаминов и питательных веществ, способных принести пользу вашему рациону.

Давайте узнаем больше о суперфуде и его пользе.

Плотность питательных веществ

Суперфуды содержат концентрированное количество необходимых питательных веществ. Они часто имеют большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые способствуют оптимальному функционированию организма и поддерживают различные физиологические процессы.

Антиоксидантная сила

Многие суперфуды богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, уменьшают воспаление и поддерживают здоровую иммунную систему.

Профилактика заболеваний

Суперфуды связаны со снижением риска хронических заболеваний, таких как болезни сердца, некоторые виды рака и нейродегенеративные расстройства.

Их питательные и антиоксидантные свойства способствуют улучшению общего состояния здоровья и могут помочь в предотвращении этих состояний.

Контроль веса

Суперфуды часто содержат мало калорий и много клетчатки, которая может помочь в управлении весом, способствуя сытости, уменьшая тягу к еде и поддерживая здоровое пищеварение.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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