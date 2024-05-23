Сколько усов у кошки и еще несколько интересных фактов о кошках

Знали ли вы, что ухо кошки может поворачиваться на 180 градусов?
Это возможно благодаря 42 мышцам, которые контролируют движение ушной раковины, обеспечивая такую гибкость.
А вот усы у котов, как правило, состоят из 24 волосков — по 12 с каждой стороны.
Интересный факт: челюсти кошек не могут двигаться из стороны в сторону. Если бы они могли, то им было бы сложно пережевывать крупные куски пищи.
Также стоит упомянуть звуки, которые издает кошка. Мяукают они только в общении с человеком, а с другими котами и животными используют шипение, мурлыканье или фырканье.
Еще один интересный момент — почти все кошки прячут когти во время сна. Исключение — гепард, у которого когти всегда на виду.
Зрение у наших пушистых друзей тоже уникально. Оно одновременно и лучше, и хуже человеческого. Кошки видят в темноте и обладают лучшим углом обзора, но различают цвета гораздо хуже людей.
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