Сколько усов у кошки и еще несколько интересных фактов о кошках

Несколько интересных фактов о кошках

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Знали ли вы, что ухо кошки может поворачиваться на 180 градусов?

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это возможно благодаря 42 мышцам, которые контролируют движение ушной раковины, обеспечивая такую гибкость.

А вот усы у котов, как правило, состоят из 24 волосков — по 12 с каждой стороны.

Интересный факт: челюсти кошек не могут двигаться из стороны в сторону. Если бы они могли, то им было бы сложно пережевывать крупные куски пищи.

Также стоит упомянуть звуки, которые издает кошка. Мяукают они только в общении с человеком, а с другими котами и животными используют шипение, мурлыканье или фырканье.

Еще один интересный момент — почти все кошки прячут когти во время сна. Исключение — гепард, у которого когти всегда на виду.

Зрение у наших пушистых друзей тоже уникально. Оно одновременно и лучше, и хуже человеческого. Кошки видят в темноте и обладают лучшим углом обзора, но различают цвета гораздо хуже людей.