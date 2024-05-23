Кот не приживется в вашем доме никогда: мистическое объяснение

Эксперты ответили, почему кошка не приживается в доме

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Несмотря на то, что коты ассоциируются с домашним уютом, не все из них стремятся оставаться рядом с человеком.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Есть несколько причин, почему пушистые питомцы могут не приживаться в доме. Две из них абсолютно рациональны, а третья имеет мистический оттенок.

Во-первых, животное может жаждать свободы, особенно если оно было подобрано на улице. Во-вторых, ни один кот не станет жить там, где с ним плохо обращаются.

Теперь перейдем к мнению эзотериков, которые считают, что кошки имеют связь с потусторонним миром.

Возможно, они и правы, ведь не зря существует традиция впускать в новый дом первым именно это животное, а на его излюбленное место ставить детскую кроватку. Если эта примета трактуется однозначно, то причины, по которым кошки не хотят жить в конкретном доме, могут быть противоречивыми.

Например, считается, что если кошка покинула дом, то вскоре его может постигнуть несчастье.

По другой версии, беда действительно может произойти, но питомец унес её с собой.

Если в доме есть тяжело больной человек и кошка не пожелала там оставаться, это может предвещать скорую смерть. И наоборот — если кошка убегает, она может увести за собой смерть.

Наконец, существует поверье, что кошка своим уходом освобождает место для кого-то другого, что может означать скорое пополнение в семье.