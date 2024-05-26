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Как понять, что ваша собака хочет от вас, когда кладет голову на плечо

Почему собака кладёт голову на плечо хозяина: что она хочет сказать

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Зоосфера » Собаки

Многие собаки часто стремятся к контакту с хозяином, потому что им скучно или они хотят что-то сказать.

Почему собака кладёт голову на плечо хозяина: что она хочет сказать
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые кинологи полагают, что таким образом животное пытается копировать других членов семьи, которые делают то же самое.

Можно легко понять, что собака хочет выразить любовь или желание поиграть. Она может положить голову как на плечо, так и на любую другую часть тела.

Почему собака кладет голову на плечо? Это не имеет ничего общего с доминированием или попыткой подчинить хозяина – собака просто хочет показать, что с хозяином все в порядке.

Часто собаки кладут голову на ногу или колени. Таким образом они хотят укрепить связь и выразить свою привязанность. Заметим, что если собака может спать с приподнятой головой, у нее могут быть проблемы с дыханием.

Обратитесь к ветеринару при возникновении подозрений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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