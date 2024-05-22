Сколько россияне тратят на животных: цифры удивят любого

Стало известно, сколько денег уходит на животных

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему люди заводят домашних животных — тема для долгих рассуждений. Однако для многих питомец — это не просто элемент декора или "сигнализация", а настоящий друг.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

4 октября 2023 года стало известно, сколько россияне тратят на своих домашних питомцев. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) представило данные, согласно которым россияне очень привязаны к своим питомцам.

Согласно исследованию НАФИ, около половины россиян (примерно 49%) имеют домашних животных. В 2022 году этот показатель был на 5% ниже.

По последним данным, россияне потратили на содержание своих питомцев более 54 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022 году эта сумма составляла около 36 миллиардов рублей. В агентстве отмечают, что рост этих расходов частично связан с пандемией коронавируса. Вынужденная изоляция побудила многих заводить домашних животных, что привело к увеличению расходов на их содержание.