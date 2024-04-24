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Запах тихого убийцы: о каких опасностях и проблемах со здоровьем собаки говорит состояние пасти

Ветеринары дали ответ, какой запах из пасти говорит о проблемах со здоровьем

1:42
Зоосфера » Собаки

Наши четвероногие друзья обладают удивительной стойкостью, и мы часто узнаём о проблемах с их здоровьем только во время визитов к ветеринару.

Ветеринары дали ответ, какой запах из пасти говорит о проблемах со здоровьем
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако определённые симптомы могут указывать на недомогание. Один из таких признаков — специфический запах изо рта собаки.

Гнилостный аромат из пасти часто свидетельствует о потреблении ядовитых растений или испорченной пищи. Иногда это может быть результатом неподходящего рациона.

Неправильное питание, такое как кормление собаки только натуральной едой, может вызвать дисбаланс микрофлоры и недостаток питательных веществ. Включение в рацион сырых яиц и курятины увеличивает риск заражения сальмонеллёзом, что также проявляется специфическим запахом.

Если из пасти вашего питомца пахнет ацетоном, это может быть признаком диабета, что требует немедленного обращения к специалисту.

Запах, сопровождаемый частым мочеиспусканием, потерей веса и жаждой, может указывать на диабет. Если же присутствуют рвота и пожелтение глаз, следует проверить работу печени.

Неприятный запах также может быть связан с проблемами с зубами. Налёт на зубах вызывает воспаления, требующие регулярного осмотра и чистки.

Иногда причиной неприятного запаха являются инородные тела, застрявшие во рту собаки. Осмотрите пасть питомца и при необходимости удалите посторонние предметы.

Для предотвращения подобных проблем избегайте давать собаке опасные предметы, такие как палки и кости, и выбирайте безопасные лакомства и игрушки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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