Опытные кошатники выделили несколько принципов, как правильно воспитывать кошку: всем обязательно к ознакомлению

Стало известно, как правильно воспитывать кошку

4:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошка приносит радость и уют в дом. Если этого не происходит, нужно пересмотреть свои отношения с ней критически.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Каждая кошка желает, чтобы ее хозяин считал ее лучшей и готова отказаться от проказ ради этого.

Кошку можно и нужно воспитывать с любовью, и результаты будут положительными. Проблемы возникают, когда внимание к питомцу сведено к минимуму, и его замечают только для того, чтобы его отпугнуть.

Тогда кошка может попытаться вынудить хозяев измениться и начать демонстрировать неприятные поведенческие модели из интернета. Важно дать кошке почувствовать, что она любима, и объяснить, что допустимо, а что нет.

Делить кровать на двоих

Разрешить ли кошке спать в кровати? Присутствие мурлыкающего питомца, лежащего рядом, успокаивает и способствует быстрому засыпанию. Большинство кошек предпочитает спать рядом с хозяином и моментально устраивается на кровати. Однако некоторые предпочитают спать сверху.

В таких случаях можно переместить кошку на желаемое место и погладить. Если кошка настаивает на своем, нужно найти приемлемый способ наказания (например, окрикнуть или временно изгнать в другую комнату).

Главное, не допускать, чтобы питомец шантажировал вас воплями и вмешательством в предметы интерьера.

Встречать или нет

Многие кошки спешат к входной двери, услышав шаги хозяина. Однако некоторые продолжают спать, даже когда хозяин приносит мясо из магазина.

Если проблема в равнодушных встречах связана с здоровьем, лучше принять это, но ленивцев можно просто призвать, похвалить, когда они подойдут. Вскоре кошки сами начнут ожидать встречи, жаждать ласки.

Лапы

Иногда кошки царапают хозяев. Можно решить эту проблему хирургическим путем, удаляя когти. Это спасает кожу человека, но негативно сказывается на здоровье животного, ведь нарушается его ходьба.

Лучше призывать к альтруистическому поведению питомца. Скажите "Мне больно", обработайте ранку. Затем не взаимодействуйте с кошкой (игра или кормление) минут 20. Когда она придет ласкаться, игнорируйте ее.

Если кошка царапается от страха, старайтесь избегать пугающих ситуаций. Проводите больше времени в общении с ней, приучайте к общению с людьми.

Лоток или унитаз?

Можно научить кошку справлять нужду в унитазе, но учтите: это не подходит для ослабленных, беременных или старых животных. Лучше ограничиться лотком с пропускающей жидкость накладкой.

Хотя некоторые конструкции предполагают обучение кошки использованию унитаза без вспомогательных средств. Это делается постепенно. Сначала лоток устанавливают на полу около унитаза, затем его постепенно поднимают.

Важно, чтобы лоток был устойчивым при прыжке питомца. На унитаз устанавливают специальную накладку или детский стульчак. В лоток кладут наполнитель, часть которого после загрязнения высыпают на унитаз, оставляя на несколько минут.

Повторяйте прием по необходимости. Похвалите кошку, как только она воспользуется унитазом.

Встречи котов

Кошки, как и люди, любят общаться. Ученые считают, что средняя кошка владеет минимальным словарным запасом туриста. Многие кошки с удовольствием слушают, когда им читают стихи.

Это приятно как для кошек, так и для людей, улучшая их артикуляцию и дыхание. Общение с кошками приносит позитивные эмоции, снижает давление и стресс у людей, а для кошек это демонстрирует их значимость.

Важно начать приучать кошку к правилам с самого начала и строго придерживаться их самих. Если кошка нарушает правила, нужно выработать у нее рефлекс. Например, если она прыгает на ноги, можно брызгать на нее водой. Успехов в воспитании вашего четвероногого друга!