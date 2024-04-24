Остановитесь на этом: как выбрать корм, который не убьет собаку

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Ветеринары рассказали, как выбрать корм для собаки

1:42
Зоосфера » Собаки

Выбор корма оказывает воздействие на благополучие домашнего питомца. Сегодня на прилавках магазинов представлено обширное разнообразие кормов, и важно уметь отбирать наиболее полезные из них. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по правильному выбору корма.

Ветеринары рассказали, как выбрать корм для собаки
Фото: Wikipedia by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

При выборе корма необходимо учитывать его состав. Он не должен содержать консервантов, усилителей вкуса или лишних сахаров. Оптимальный состав включает в себя натуральные ингредиенты, а также информацию о калорийности. Основой должен быть белок животного происхождения, а также жиры и витамины.

Некоторые корма могут быть направлены на лечение, но они не подходят для здоровых животных. Также следует учитывать активность питомца, так как у разных собак разные потребности в питательных веществах. Для охотничьих пород или активных собак подходят корма типа Active или Energy, в то время как для менее активных собак подойдут корма типа Standart или Normal. Для пожилых собак рекомендуется выбирать корма Senior.

Важно помнить, что есть различия между кормами для взрослых собак и щенков. Корма для щенков содержат больше жиров и глюкозы, учитывая их растущие потребности. Также следует учитывать возрастные особенности пищеварения у собак.

При выборе корма важно учитывать породу, возраст, активность и состояние здоровья собаки. Экономия на качественном питании питомца может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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