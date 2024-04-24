Остановитесь на этом: как выбрать корм, который не убьет собаку

Ветеринары рассказали, как выбрать корм для собаки

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выбор корма оказывает воздействие на благополучие домашнего питомца. Сегодня на прилавках магазинов представлено обширное разнообразие кормов, и важно уметь отбирать наиболее полезные из них. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по правильному выбору корма.

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При выборе корма необходимо учитывать его состав. Он не должен содержать консервантов, усилителей вкуса или лишних сахаров. Оптимальный состав включает в себя натуральные ингредиенты, а также информацию о калорийности. Основой должен быть белок животного происхождения, а также жиры и витамины.

Некоторые корма могут быть направлены на лечение, но они не подходят для здоровых животных. Также следует учитывать активность питомца, так как у разных собак разные потребности в питательных веществах. Для охотничьих пород или активных собак подходят корма типа Active или Energy, в то время как для менее активных собак подойдут корма типа Standart или Normal. Для пожилых собак рекомендуется выбирать корма Senior.

Важно помнить, что есть различия между кормами для взрослых собак и щенков. Корма для щенков содержат больше жиров и глюкозы, учитывая их растущие потребности. Также следует учитывать возрастные особенности пищеварения у собак.

При выборе корма важно учитывать породу, возраст, активность и состояние здоровья собаки. Экономия на качественном питании питомца может привести к серьезным проблемам со здоровьем.