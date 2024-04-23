Обработка деревьев: что сделать, чтобы обезопасить домашних животных от кровожадных клещей

Ветеринары рассказали, как защитить питомцев от клещей

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во время выгула ваши домашние питомцы подвержены риску заражения клещами на вашем участке, так же, как и в открытой местности. Принимайте меры, чтобы защитить своих питомцев от этих паразитов.

Фото: commons.wikimedia.org by Milan Suvajac is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Клещи предпочитают укрываться от открытого солнца, поэтому важно минимизировать тень на площадках, где ваши животные гуляют. Прежде всего, займитесь обрезкой деревьев, удалите нижние ветки, которые достают до земли.

Небрежно ухоженный газон также может способствовать развитию паразитов. Регулярная стрижка и борьба с сорняками вдоль заборов помогут предотвратить это.

Необходимо регулярно убирать участок, однако вы можете использовать скосившуюся траву и опавшие листья для мульчирования, но только на тех грядках, к которым у ваших питомцев нет доступа.

Обработка участка специальными средствами от клещей также необходима, но прежде всего убедитесь, что выбранный состав безопасен для ваших питомцев.

Учтите, что грызуны могут быть переносчиками паразитов, поэтому избавление от них тоже важно. Рассадите по участку бузину, аромат которой отталкивает мышей. Однако не используйте яды, так как они могут нанести вред вашим питомцам.