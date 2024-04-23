Решила подготовиться к лету: по какой причине собака резко перестала есть

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Ветеринары рассказали, почему собака резка перестала есть

1:31
Зоосфера » Собаки

Потеря аппетита у вашего четвероногого друга может быть вызвана различными причинами, такими как заболевания полости рта или полученные травмы.

Ветеринары рассказали, почему собака резка перестала есть
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти причины включают в себя воспаление десен, наличие кариеса или наличие раны в полости рта.

Кроме того, собаки могут отказываться от пищи во время периодов сильного стресса. Часто они теряют аппетит при переезде, изменении обстановки, в условиях громкого шума или при смене владельца.

Таким образом, можно сделать вывод, что причиной отсутствия аппетита у собаки может быть любое ощущение боли или дискомфорта, которое испытывает животное.

Поэтому важно реагировать на эту ситуацию своевременно.

Что делать, если собака не ест

Если ваш питомец отказывается от пищи и воды, важно как можно скорее обратиться к ветеринару.

Отсутствие потребления еды или воды может привести к обезвоживанию животного и представлять угрозу для его жизни.

Если собака не принимает пищу в течение более 24 часов и проявляет признаки, такие как рвота, понос или другие явные функциональные расстройства, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.

Существует риск отравления животного. Кроме того, само отсутствие аппетита может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Поэтому важно провести осмотр животного у ветеринара и выполнить необходимую диагностику.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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