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Борьба с грязью: как заставить вашу собаку забыть о лужах и мусоре

Ученые ответили, почему собаки любят валяться в лужах

1:54
Зоосфера » Собаки

Каждое утро хозяин и его верный четвероногий друг отправляются на утреннюю прогулку, что является обычным делом. Однако, настроение может испортиться, когда собака вдруг решает окунуться в грязь с головой. Почему животные так стремятся к этой нехитрой забаве, и как можно избавиться от этой привычки?

Ученые ответили, почему собаки любят валяться в лужах
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собаки имеют множество привычек, но одна из самых странных — это их интерес к грязи и мусору.

Это стремление может показаться необъяснимым, но в их мире есть свои причины. Основная из них кроется в их генетике и эволюции. В древности их предки использовали грязь и мусор как средство маскировки, чтобы спрятаться от хищников. Такой запах сигнализировал другим хищникам о непригодности для употребления.

Хотя времена изменились, привычка прикрываться вонючими отходами осталась. Даже сегодня, даже если собака на прогулке со своим хозяином, она всё равно может решить поплескаться в луже. Инстинкты не поддаются логике, и грязь для них всегда будет ассоциироваться с древней защитой.

Как же избавиться от этой привычки? Попытки убедить собаку просто бесполезны. Это естественное поведение для них.

Чтобы избежать ежедневной купанины, важно начинать воспитывать четвероногого друга с самого раннего возраста. Существует множество методик воспитания, но физическое наказание или бесконечные выговоры не приведут к желаемому результату.

Собака будет слушаться, только если она поймет, что ее действия не представляют угрозы. Только терпеливое обучение и поощрение могут помочь избежать грязи на прогулке.

Важно также внимательно следить за питомцем, чтобы избежать не только грязных луж, но и некачественной еды, которая может привести к проблемам со здоровьем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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