Именно так и никак иначе: стало известно, как понять, что кошка пытается замолить свои грехи перед вами

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Эксперты рассказали, как понять, что кошка извиняется

1:02
Зоосфера » Кошки

Кошки не испытывают чувства вины или эмпатии в общем, однако они способны ощущать эмоции своего хозяина. Если пушистое создание почувствует, что оно стало причиной грусти своего человека, оно немедленно отреагирует на это.

Эксперты рассказали, как понять, что кошка извиняется
Фото: disk.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как кошка извиняется перед своим хозяином, можно разобрать далее.

Такое поведение в основном характерно для кошек, которых поймали за "кражей" и наказали за это. Сознательно затянув время, кошка начнет кружить вокруг вас, стараясь понять, обижены ли вы на нее, злитесь ли вы или нет.

Когда ваш пушистый друг начинает неожиданно приносить вам необычные "дары", это означает, что он извиняется. Эти "дары" могут быть как его любимые игрушки, так и его добыча, особенно если ваша кошка живет на улице.

Внезапное и интенсивное облизывание ваших рук или лица также может свидетельствовать о том, что ваша кошка ощущает себя виноватой и теперь стремится помириться с вами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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