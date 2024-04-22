Не такие эгоистичные, как все думали: зачем кошка ложится на больное место у человека

Эксперты ответили, зачем кошка ложится на больное место у человека

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Без сомнения, многие замечали, что когда их хозяин плохо себя чувствует, кошка спешит лечь на больное место. Традиционно это интерпретируется как попытка животного помочь человеку выздороветь. Хотя официального подтверждения этому пока нет, многие заводчики готовы поделиться историями о том, как их питомцы помогли им в период болезни.

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Однако реальная причина этого поведения несколько иная. Во время заболевания температура человеческого тела обычно повышается, что делает его более теплым. И, как известно, кошки любят тепло, особенно это заметно зимой, когда они ищут уют на люках и трубах отопления. Поэтому они предпочитают лечь на своего хозяина, потому что это для них удобнее, чем на диване или в своей лежанке.

Это, безусловно, может облегчить состояние больного человека. Присутствие любимого животного может улучшить настроение, что в свою очередь положительно влияет на иммунитет. Таким образом, защитные силы организма становятся более активными в борьбе с заболеванием.