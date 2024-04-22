Когда пора лишаться бубенчиков: в каком возрасте необходимо кастрировать кота

Ветеринары ответили, в каком возрасте необходимо кастрировать кота

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы котов рано или поздно решаются на кастрацию своего питомца. Однако для этого нужно выбрать подходящий момент, учитывая, что это серьезное хирургическое вмешательство, проводимое под общим наркозом.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Следует отложить или даже отменить операцию, если ваш кот:

уже достиг пожилого возраста (так как он может не перенести вмешательство, особенно если ему старше 7 лет)

в настоящее время проходит лечение от какого-либо заболевания (включая даже простые простуды)

страдает от сложных хронических заболеваний

Оптимальное время для кастрации котенка — от 6 до 9 месяцев, когда организм еще молодой и легче переносит операцию, но при этом уже половозрелый.

Второе можно определить по яркому интересу котенка к самкам. Также моча питомца приобретает характерный сильный запах, который трудно устранить. Если вы планируете кастрацию, чтобы избавиться от привычки метить территорию, то стоит помнить, что нет абсолютной гарантии. Некоторые коты могут продолжать это поведение даже после операции.

Также стоит учитывать, что лучше провести операцию до трехлетнего возраста кота, так как позднее восстановление после наркоза у животных может быть сложнее.