Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект определил степень одиночества человека по его речи
Борьба с отеками под глазами: секреты голливудских дерматологов
Удивительные преимущества редиса для здоровья
"Газпром" возьмёт на себя роль спонсора венгерского клуба "Ференцварош"
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Как помочь собаке, если она перестала есть
Когда пора лишаться бубенчиков: в каком возрасте необходимо кастрировать кота

Ветеринары ответили, в каком возрасте необходимо кастрировать кота

1:19
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы котов рано или поздно решаются на кастрацию своего питомца. Однако для этого нужно выбрать подходящий момент, учитывая, что это серьезное хирургическое вмешательство, проводимое под общим наркозом.

Ветеринары ответили, в каком возрасте необходимо кастрировать кота
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Следует отложить или даже отменить операцию, если ваш кот:

  • уже достиг пожилого возраста (так как он может не перенести вмешательство, особенно если ему старше 7 лет)
  • в настоящее время проходит лечение от какого-либо заболевания (включая даже простые простуды)
  • страдает от сложных хронических заболеваний

Оптимальное время для кастрации котенка — от 6 до 9 месяцев, когда организм еще молодой и легче переносит операцию, но при этом уже половозрелый.

Второе можно определить по яркому интересу котенка к самкам. Также моча питомца приобретает характерный сильный запах, который трудно устранить. Если вы планируете кастрацию, чтобы избавиться от привычки метить территорию, то стоит помнить, что нет абсолютной гарантии. Некоторые коты могут продолжать это поведение даже после операции.

Также стоит учитывать, что лучше провести операцию до трехлетнего возраста кота, так как позднее восстановление после наркоза у животных может быть сложнее.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников Прорыв ВС РФ на Очеретино угрожает окружением торецкой группировке ВСУ Любовь Степушова Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев
"Они завистливы и меркантильны": друг Пугачевой рассказал, почему в России проигнорировали юбилей певицы
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Последние материалы
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Как помочь собаке, если она перестала есть
В Китае объяснили, почему российское золото идёт в обход Лондона
Рецепт веганского бургера из нута со специями
Правильный уход за картошкой после посадки
Зеленский: Украина может начать обсуждения с Россией по урегулированию конфликта
Как оставаться на пике формы в 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников