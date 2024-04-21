Кошки, которые не линяют: полный список пород

Породы кошек, которые не линяют

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не зря говорят "В доме, где живет кот, шерсть — это приправа". Но что, если не хочется постоянно натыкаться на шерсть или у Вас легкая аллергия? Выход есть — присмотритесь к не линяющим и мало линяющим породам.

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Голые кошки — лысые породы, такие как сфинксы, не только не линяют, но и не имеют шерсти. Нужно помнить, что уход за ними требует особого внимания из-за отсутствия меха.

Рексы — эти кошки отличаются короткой волнистой шерстью и практически не линяют. Они также общительны и не требуют сложного ухода.

Сиамо-ориентальная группа — сиамская, абиссинская, ориентальная и другие породы этой группы имеют короткую шерсть и не подвержены интенсивной линьке.

Русская голубая кошка — эта порода имеет уникальную структуру шерсти, которая не подвержена ломке, поэтому они почти не линяют и считаются гипоаллергенными.

Нибелунг — редкая порода, похожая на русскую голубую, также не линяет из-за особенностей шерсти.

Бенгальская кошка — эта порода, произошедшая от скрещивания азиатского леопарда и домашней кошки, также не линяет из-за отсутствия подшерстка.