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Кошки, которые не линяют: полный список пород

Породы кошек, которые не линяют

1:17
Зоосфера » Кошки

Не зря говорят "В доме, где живет кот, шерсть — это приправа". Но что, если не хочется постоянно натыкаться на шерсть или у Вас легкая аллергия? Выход есть — присмотритесь к не линяющим и мало линяющим породам.

Породы кошек, которые не линяют
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Голые кошки — лысые породы, такие как сфинксы, не только не линяют, но и не имеют шерсти. Нужно помнить, что уход за ними требует особого внимания из-за отсутствия меха.

Рексы — эти кошки отличаются короткой волнистой шерстью и практически не линяют. Они также общительны и не требуют сложного ухода.

Сиамо-ориентальная группа — сиамская, абиссинская, ориентальная и другие породы этой группы имеют короткую шерсть и не подвержены интенсивной линьке.

Русская голубая кошка — эта порода имеет уникальную структуру шерсти, которая не подвержена ломке, поэтому они почти не линяют и считаются гипоаллергенными.

Нибелунг — редкая порода, похожая на русскую голубую, также не линяет из-за особенностей шерсти.

Бенгальская кошка — эта порода, произошедшая от скрещивания азиатского леопарда и домашней кошки, также не линяет из-за отсутствия подшерстка.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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