Не зря говорят "В доме, где живет кот, шерсть — это приправа". Но что, если не хочется постоянно натыкаться на шерсть или у Вас легкая аллергия? Выход есть — присмотритесь к не линяющим и мало линяющим породам.
Голые кошки — лысые породы, такие как сфинксы, не только не линяют, но и не имеют шерсти. Нужно помнить, что уход за ними требует особого внимания из-за отсутствия меха.
Рексы — эти кошки отличаются короткой волнистой шерстью и практически не линяют. Они также общительны и не требуют сложного ухода.
Сиамо-ориентальная группа — сиамская, абиссинская, ориентальная и другие породы этой группы имеют короткую шерсть и не подвержены интенсивной линьке.
Русская голубая кошка — эта порода имеет уникальную структуру шерсти, которая не подвержена ломке, поэтому они почти не линяют и считаются гипоаллергенными.
Нибелунг — редкая порода, похожая на русскую голубую, также не линяет из-за особенностей шерсти.
Бенгальская кошка — эта порода, произошедшая от скрещивания азиатского леопарда и домашней кошки, также не линяет из-за отсутствия подшерстка.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.