Мейн-кун, крупный и грозный, не умеет мяукать из-за особенностей гортани, унаследованных от своих диких предков.
Порода персидской кошки также не известна своим мяуканием, но может помурлыкать. Они не ленивы, любят игры, но из-за коротких лап прыгают меньше и двигаются медленнее.
Шотландские вислоухие кошки, хоть и компанейские, но также не мяукают или делают это очень тихо, что делает их жизнь с хозяевами комфортной.
Бирманские кошки и гималайцы также не издают громких мяуканий, предпочитая тишину и обладая тихим мелодичным тембром, если "разговаривают".
Пиксибоб, помимо экзотической внешности, не умеет мяукать, но может "пощебетать". Их характер ближе к собакам — они преданные и игривые.
Рэгдоллы, хоть и ласковы, не издают много звуков, а рагамаффины также молчаливы и спокойны, будучи результатом скрещивания рэгдолла и беспородной кошки.
Шартрез, красивые кошки, не будут докучать своим мяуканием, так как обладают молчаливым нравом.
Сибирские кошки, хоть и игривы и дружелюбны, не издают громких звуков и могут только иногда помурлыкать.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.