Тише воды, ниже травы: 10 кошек, которые не умеют мяукать

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Породы кошек, которые не умеют мяукать

1:16
Зоосфера » Кошки

Мейн-кун, крупный и грозный, не умеет мяукать из-за особенностей гортани, унаследованных от своих диких предков.

Породы кошек, которые не умеют мяукать
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Порода персидской кошки также не известна своим мяуканием, но может помурлыкать. Они не ленивы, любят игры, но из-за коротких лап прыгают меньше и двигаются медленнее.

Шотландские вислоухие кошки, хоть и компанейские, но также не мяукают или делают это очень тихо, что делает их жизнь с хозяевами комфортной.

Бирманские кошки и гималайцы также не издают громких мяуканий, предпочитая тишину и обладая тихим мелодичным тембром, если "разговаривают".

Пиксибоб, помимо экзотической внешности, не умеет мяукать, но может "пощебетать". Их характер ближе к собакам — они преданные и игривые.

Рэгдоллы, хоть и ласковы, не издают много звуков, а рагамаффины также молчаливы и спокойны, будучи результатом скрещивания рэгдолла и беспородной кошки.

Шартрез, красивые кошки, не будут докучать своим мяуканием, так как обладают молчаливым нравом.

Сибирские кошки, хоть и игривы и дружелюбны, не издают громких звуков и могут только иногда помурлыкать.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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