Как приучить собаку мыть лапы после прогулки: самые чистые лапки во дворе

Кинологи рассказали, как приучить собаку мыть лапы

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Большинство собак легко переносят регулярное мытье лап и последующее вытирание конечностей. Однако, если животное не привыкло к этой процедуре с маленького возраста или у него возникла стойкая антипатия к купанию, это может вызвать некоторые трудности как для питомца, так и для его хозяина.

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Несмотря на возможные трудности, важно сохранять спокойствие. Физические воздействия или крики на собаку в случае попытки ей убежать или сопротивления нецелесообразны. Отрицательные впечатления от купания могут навредить животному и запечатлеться в его памяти. Если собака ассоциирует мытье с криками и наказаниями, она будет стараться избегать прогулок и возвращения домой.

Опытные владельцы рекомендуют сократить время этой неприятной для собаки процедуры. Например, можно заранее подготовить тазик с теплой водой и необходимыми принадлежностями, разместив их в прихожей перед прогулкой. Если на улице не слишком грязно, можно ограничиться протиранием лап собаки влажными салфетками или тряпкой после прогулки. После успешного купания собаку следует похвалить и вознаградить ее любимым лакомством.