Все делают это неправильно: как стоит проводить время со своим котом

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Ветеринары рассказали, как проводить время с котом

1:47
Зоосфера » Кошки

Эксперты делятся важной информацией: не все игры с кошками одинаково полезны. Подбор правильных игрушек и занятий имеет решающее значение для здоровья и поведения вашего питомца. Неправильный выбор может привести к изменениям в поведении, возникновению агрессии и даже травмам.

Ветеринары рассказали, как проводить время с котом
Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Специалисты утверждают, что игрушки для кошек должны быть изготовлены из прочных материалов без посторонних запахов. Также важно, чтобы игрушка имела крупные детали, чтобы ваш питомец не мог их проглотить. Идеальным выбором является пищевая головоломка, которая не только развлечет вашего питомца, но и стимулирует его умственные способности, поощряя правильное пищевое поведение.

Эксперты настоятельно рекомендуют прекратить использование игр с лазерными указками. Они могут вызвать раздражение и агрессию у животного, так как не имеют логического завершения — ваш кот никогда не сможет поймать красную точку. Также опасны игрушки с мелкими нитками или перьями, которые могут стать причиной задыхания. Игрушки с бубенчиками опасны скорее для вас, так как кошки могут начать воспринимать вашу руку как игрушку, что может привести к нападению в любой момент.

Важно придерживаться определенных правил во время игры. Не стоит играть с питомцем на его самом любимом месте, а лучше выбрать место, где он будет максимально заинтересован. Имитация движений мелких животных во время игры также поможет привлечь внимание кота. Избегайте резких движений и громких криков, чтобы не напугать своего питомца. И, конечно, не забывайте наградить вашего кота в конце каждой игры.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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