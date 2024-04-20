Самый древний щенок: ученые обнаружили домашнего питомца возрастом в 18 тысяч лет

Ученые нашли самого древнего щенка

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В холодной вечной мерзлоте у реки Индигирки ученые обнаружили останки животного, которое оказалось самым древним щенком в мире. На момент своей смерти ему было всего 2 месяца. Исследования проводились совместно российскими и шведскими специалистами.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Благодаря холодному климату Крайнего Севера у собаки сохранились кости, мягкие ткани, шерсть, зубы и даже ресницы. Вначале ученые не придали особого значения находке, полагая, что это обычный пес, замерзший еще в XIX веке. Однако анализ ДНК показал, что животное погибло около 18 тысяч лет назад. Останки щенка, который был назван Догор (что по-якутски означает "друг"), отправлены в НИИ прикладной геологии Севера в Якутске. Тем не менее, до сих пор не удалось однозначно определить, был это пес или волчонок.

"У нас есть крупнейшая в Европе база ДНК собак со всего мира, но даже с её помощью не удалось точно определить это животное с первого раза," — сказал заведующий экспозиционным отделом Музея мамонта им. П. А. Лазарева Сергей Фёдоров.

В итоге ученые решили отнести Догора к "волкопсам" — переходной форме между волками и собаками. Исследования самой древней собаки в мире продолжаются.