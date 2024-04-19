Кара случится: что будет с живодером, из-за которого погибли десятки собак

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Юрист Капштык: владельцу приюта в Екатеринбурге обеспечена тюрьма из-за гибели собак

1:14
Зоосфера » Собаки

В питомнике "Рива Паласио" неподалеку от Екатеринбурга обнаружили десятки мертвых собак, выявив при осмотре животных признаки истощения, что могло стать причиной их смерти.

Юрист Капштык: владельцу приюта в Екатеринбурге обеспечена тюрьма из-за гибели собак
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Юрист Юрий Капштык рассказал о возможных последствиях для владельца питомника. По его словам, подобные инциденты регулируются как законодательством о защите прав животных, так и Уголовным кодексом Российской Федерации, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Поскольку пострадала не одна собака, а целая группа, применяется статья 245 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", — отметил юрист.

В случае установления факта длительного жестокого обращения с собаками, наказание может быть более строгим.

"Это может привести к лишению свободы на срок до 5 лет. Если полиция обнаружит, что собаки находились в негодных условиях, их избивали и недоедали, это будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство", — подчеркнул Капштык.

Юрист также отметил, что в случае затяжного расследования прокуратура может вмешаться в ситуацию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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